Росіяни просуваються у Покровську та заводять своїх операторів БпЛА, — журналістка (відео)
Російські війська активізувалися в Донецькій області, де спостерігається просування у напрямку міста Покровськ. За даними кореспондентки "Спецкор" та "ТСН" Юлії Кирієнко, противник розміщує операторів безпілотників безпосередньо у місті.
За словами журналістки, ситуація в Покровську різко загострилася. Вона зазначила, що тепер противник запускає дрони безпосередньо з житлових будинків.
"Уявіть ситуацію, коли з квартири однієї багатоповерхівки злітає ворожий дрон, а в сусідній висотці розташовані наші оператори", — повідомила Кирієнко.
Вона підкреслила, що українські підрозділи вже змушені вступати у стрілецькі бої всередині міста.
"Ворог дуже щільно підтягнувся до Покровська. Це вже не 250 солдатів, про яких заявляли офіційно, — їх значно більше. Цьому сприяла погода: кілька днів дощів і туману", — додала журналістка.
За її словами, в окремих районах міста вже фіксують місця запуску ворожих FPV-дронів.
"Це означає, що пересування Покровськом стало майже неможливим. У місті точаться вуличні бої, а підрозділи на околицях ризикують залишитися без постачання боєкомплекту і продовольства. Повітря не під нашим контролем, а наземні шляхи руху заблоковані", — зазначила вона.
Кирієнко наголосила, що ситуація погіршилася через прорив російських сил між позиціями двох українських бригад.
"Через села Звірове і Шевченкове ворог просочився у місто й зараз утримує кілька кварталів. Але це не просто кілька вулиць і десяток висоток — це загроза для всієї агломерації українських військ у Покровську, Мирнограді та прилеглих районах", — підсумувала кореспондентка.
Генштаб поки не коментував розміщення російських операторів БпЛА у Покровську.
Нагадаємо, Покровськ у Донецькій області залишається одним із головних напрямків російського наступу. Українські війська продовжують утримувати оборону, однак ситуація в районі залишається складною через активне використання противником дронів та артилерії.
Як повідомляв Фокус, росіяни не намагаються закріпитися у Покровську, а намагаються просочитися вглиб Покровської агломерації, щоб вийти на ключові логістичні маршрути з півночі міста.
Фокус також писав, що ЗС РФ збільшують сіро-червону зону навколо Покровська.