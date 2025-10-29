Путин готов приостановить бои: заявил, что может допустить журналистов в зону окружения, — росСМИ

Россия готова временно прекратить боевые действия, чтобы позволить журналистам попасть в зону окружения. Президент РФ Владимир Путин отметил, что это может длиться от нескольких часов до шести, чтобы медиа могли пообщаться с украинскими военными.

Как сообщает "РИА Новости", Путин сделал это заявление во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрика в Москве, где встретился с военными, которые проходят лечение после ранений.

"Мы готовы прекратить боевые действия на неопределенное время: на несколько часов, на два, на три, на шесть часов для того, чтобы группа журналистов смогла зайти... посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", — сказал Путин.

Напомним, ранее Путин неоднократно заявлял о "гуманитарных инициативах" российской армии, однако боевые действия на фронте продолжаются, а обстрелы украинских территорий не прекращаются.

