Путін готовий призупинити бої: заявив, що може допустити журналістів у зону оточення, – росЗМІ

Росія готова тимчасово припинити бойові дії, аби дозволити журналістам потрапити в зону оточення. Президент РФ Володимир Путін зазначив, що це може тривати від кількох годин до шести, щоб медіа могли поспілкуватися з українськими військовими.

Як повідомляє "РИА Новости", Путін зробив цю заяву під час відвідування Центрального військового клінічного госпіталю імені П. В. Мандрика у Москві, де зустрівся з військовими, які проходять лікування після поранень.

"Ми готові припинити бойові дії на невизначений час: на кілька годин, на дві, на три, на шість годин для того, щоб група журналістів змогла зайти... подивитися, що там відбувається, поговорити з українськими військовослужбовцями і вийти", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше Путін неодноразово заявляв про "гуманітарні ініціативи" російської армії, проте бойові дії на фронті тривають, а обстріли українських територій не припиняються.

Відео дня

Як повідомляв Фокус, розвідка США поінформувала членів Конгресу про те, що російський президент Володимир Путін "як ніколи раніше" налаштований продовжувати війну та не збирається зупиняти наступ російських військ.

Фокус також писав, як Китай може змусити Путіна припинити війну в Україні.