Авиации ВСУ нужны ракеты "воздух-воздух" Meteor: почему союзники не дают это оружие, — аналитики

Самая дальнобойная ракета класса “воздух-воздух” для западных истребителей — это Meteor от MBDA, которая поражает цели на порядка 80 км. Однако Украина не может получить необходимую для эффективной борьбы с российской авиацией ракету такой дальности, поскольку для ее использования нужны не только истребители.

В вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет воздушного базирования разбирались обозреватели Defense Express. В своем материале они пишут, что у западных партнеров существует лишь узкий круг кандидатов — это последние версии американской AIM-120 AMRAAM (варианты D-3 / C-8) и европейская Meteor, причем у Meteor заявлены самые большие параметры дальности и поражения.

Возможности ракеты

MBDA Meteor — управляемая ракета класса "воздух-воздух" большой дальности, которая оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. А вот что касается заявленных характеристик по дальности, то это вещь условная, отмечают эксперты. дело в том, что эти показатели сильно зависят от высоты запуска, скорости и маневренности цели.

Тем не менее Meteor официально декларируется производителем как ракета с эффективной дальностью свыше 200 км. Но существует важный показатель для воздушного боя — No-Escape Zone (NEZ) — это рабочая зона, внутри которой цель уже не сможет уйти от ракеты. По этому параметру Meteor дает наибольшую гарантию поражения среди западных ракет.

Что касается носителей, то Meteor в полной мере раскрывает возможности только на современных платформах с соответствующей интеграцией: последние версии Eurofighter, Rafale (F3R) и современные Gripen (E/F). А вот интеграция Meteor на другие типы, например, на F-16AM или устаревшие Mirage-2000, технически сложна и требует крупной инженерной работы и сертификации.

Французский истребитель Rafale Фото: Dassault Aviation

Нужны Gripen и AWACS

Аналитики объяснили, почему поставка нужных Украине ракет откладывается. Штатных носителей Meteor у Воздушных сил пока нет — ожидается, что в 2026 году будут получены подержанные Gripen C/D, которые потенциально могут нести Meteor. Но одного носителя недостаточно, поскольку для эффективного применения дальнобойных ракет нужен также точный и устойчивый канал целеуказания — роль, которую выполняют самолеты ДРЛО. В этом контексте передача Saab 340 AEW&C, объявленная еще весной 2024 года, остается критически важной, так как без ДРЛО и автоматизированного целеуказания даже ракеты с большой дальностью существенно теряют боевую ценность.

Самолет Saab 340 AEW&C Фото: Aviationweek

Ранее обозреватели издания Defense Express разбирались в вопросе необходимости усиления украинских Воздушных сил тяжелыми истребителями, которые могли бы нести на борту больше вооружения. В числе кандидатов на роль “тяжелого” напарника рассматривались самолеты Rafale от Dassault Aviation и американские F-15EX.