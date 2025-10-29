Авіації ЗСУ потрібні ракети "повітря-повітря" Meteor: чому союзники не дають цю зброю, — аналітики

Найбільш далекобійна ракета класу "повітря-повітря" для західних винищувачів — це Meteor від MBDA, яка вражає цілі на близько 80 км. Однак Україна не може отримати необхідну для ефективної боротьби з російською авіацією ракету такої дальності, оскільки для її використання потрібні не тільки винищувачі.

У питанні надання Україні далекобійних ракет повітряного базування розбиралися оглядачі Defense Express. У своєму матеріалі вони пишуть, що у західних партнерів є лише вузьке коло кандидатів — це останні версії американської AIM-120 AMRAAM (варіанти D-3 / C-8) і європейська Meteor, причому в Meteor заявлені найбільші параметри дальності та ураження.

Можливості ракети

MBDA Meteor — керована ракета класу "повітря-повітря" великої дальності, яка оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення. А ось що стосується заявлених характеристик за дальністю, то це річ умовна, зазначають експерти. Річ у тім, що ці показники сильно залежать від висоти запуску, швидкості та маневреності цілі.

Проте Meteor офіційно декларується виробником як ракета з ефективною дальністю понад 200 км. Але існує важливий показник для повітряного бою — No-Escape Zone (NEZ) — це робоча зона, усередині якої ціль уже не зможе піти від ракети. За цим параметром Meteor дає найбільшу гарантію ураження серед західних ракет.

Що стосується носіїв, то Meteor повною мірою розкриває можливості тільки на сучасних платформах з відповідною інтеграцією: останні версії Eurofighter, Rafale (F3R) і сучасні Gripen (E/F). А ось інтеграція Meteor на інші типи, наприклад, на F-16AM або застарілі Mirage-2000, технічно складна і вимагає великої інженерної роботи і сертифікації.

Французький винищувач Rafale Фото: Dassault Aviation

Потрібні Gripen і AWACS

Аналітики пояснили, чому постачання потрібних Україні ракет відкладається. Штатних носіїв Meteor у Повітряних сил поки що немає — очікується, що 2026 року будуть отримані старі Gripen C/D, які потенційно можуть нести Meteor. Але одного носія недостатньо, оскільки для ефективного застосування далекобійних ракет потрібен також точний і стійкий канал цілевказівки — роль, яку виконують літаки ДРЛО. У цьому контексті передача Saab 340 AEW&C, оголошена ще навесні 2024 року, залишається критично важливою, тому що без ДРЛО та автоматизованої цілевказівки навіть ракети з великою дальністю істотно втрачають бойову цінність.

Літак Saab 340 AEW&C Фото: Aviationweek

