В Покровске нет блокады: Силы обороны заявили об очередной информационной атаке РФ

Украинские войска продолжают оборону Покровска (Донецкая область), отражая попытки российских подразделений закрепиться в городе. Российские заявления о якобы блокировании украинских сил не соответствуют действительности.

В сводке группировки войск "Восток" отмечается, что ситуация на Покровском направлении остается сложной и динамичной. Враг усиливает давление, в частности в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Отдельные группы российской пехоты пытаются инфильтрироваться в город и осуществлять накопление живой силы.

Группировка "Восток" сообщила, что украинские подразделения проводят ударно-поисковые операции для уничтожения диверсионных групп. В частности, наращиваются силы и средства, включая беспилотные системы, для выявления противника.

По данным военных, только за сутки 29 октября десантники 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ликвидировали в Покровске 13 оккупантов. Четырех из них — вблизи стелы на въезде в город с северо-запада.

Группировка также уточнила, что логистика в Покровск затруднена из-за активного применения российских FPV-дронов, однако остается действующей. Украинские силы используют различные средства противодействия и защиты логистических маршрутов.

"Силы обороны Украины продолжают зачистку Покровска от российских захватчиков", — подытожили в командовании "Восток".

