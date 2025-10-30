У Покровську немає блокади: Сили оборони заявили про чергову інформаційну атаку РФ

Українські війська продовжують оборону Покровська (Донецька область), відбиваючи спроби російських підрозділів закріпитися в місті. Російські заяви про нібито блокування українських сил не відповідають дійсності.

У зведенні угруповання військ "Схід" наголошується, що ситуація на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. Ворог посилює тиск, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Окремі групи російської піхоти намагаються інфільтруватися в місто та здійснювати накопичення живої сили.

Угруповання "Схід" повідомило, що українські підрозділи проводять ударно-пошукові операції для знищення диверсійних груп. Зокрема, нарощуються сили й засоби, включно з безпілотними системами, для виявлення противника.

За даними військових, лише за добу 29 жовтня десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ліквідували у Покровську 13 окупантів. Чотирьох із них — поблизу стели на в’їзді до міста з північного заходу.

Угруповання також уточнило, що логістика до Покровська ускладнена через активне застосування російських FPV-дронів, однак залишається діючою. Українські сили використовують різні засоби протидії та захисту логістичних маршрутів.

"Сили оборони України продовжують зачистку Покровська від російських загарбників", — підсумували у командуванні "Схід".

Як повідомляв Фокус, Путін наказав пустити ЗМІ у Покровськ.

Фокус також писав, що згідно із заявою головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, збройні сили Російської Федерації не заблокували підрозділи Сил оборони у двох агломераціях на сході України, в Куп'янську та Покровську.