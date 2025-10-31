ВС РФ могли сбросить ФАБ-3000 на многоэтажку: взрыв в Родинском зафиксировал дрон (видео)

В городе Родинское (Донецкая область) дрон-разведчик Сил обороны зафиксировал мощный взрыв в многоэтажке. По предварительным данным, удар мог быть нанесен российской авиабомбой ФАБ-3000.

Как сообщает военкор Юлия Кириенко-Меринова, инцидент произошел в Покровском районе, где продолжаются активные боевые действия. Видео взрыва она обнародовала в своем телеграмм-канале.

По словам Кириенко, кадры снял украинский дрон-разведчик, который работал в зоне ведения боев.

"Мощный прилет по многоэтажке Родинского (Покровский район Донецкой области) зафиксировал дрон-разведчик Сил Обороны. Что это так сильно влупило сложно сказать. Хотя и похоже на взрыв российского ФАБ-3000. Но это однозначно свидетельствует о том, что оккупанты пытаются оттеснить наши силы из Родинского. Мелкие дрг-группы фиксируют на его окраинах. Россияне увеличивают давление, чтобы добраться до еще одной дороги на Покровск — Мирноград. А именно — Т05-15", — сообщила военкор.

Согласно оперативным сводкам, район Родинского остается одним из направлений, где российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, используя авиационные средства поражения большой мощности.

Напомним, ранее украинские военные неоднократно фиксировали применение российских авиабомб крупного калибра в Покровском направлении, в частности в районах Мирнограда и Новогродовки.

Как сообщал Фокус, наступление на Покровск в Донецкой области, которое ценой даже огромных потерь хочет взять Путин, обнажило ключевую проблему украинской армии — нехватку личного состава.

Напомним, как сообщила военный корреспондент Юлия Кириенко-Меринова, ВС РФ проникли в Покровск и заблокировали подразделения украинских войск на окраинах города.