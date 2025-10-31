ЗС РФ могли скинути ФАБ-3000 на багатоповерхівку: вибух у Родинському зафіксував дрон (відео)

У місті Родинське (Донецька область) дрон-розвідник Сил оборони зафіксував потужний вибух у багатоповерхівці. За попередніми даними, удар міг бути завданий російською авіабомбою ФАБ-3000.

Як повідомляє воєнкорка Юлія Кирієнко-Мерінова, інцидент стався у Покровському районі, де тривають активні бойові дії. Відео вибуху вона оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

Повідомлення Кирієнко Фото: Скриншот

За словами Кирієнко, кадри зняв український дрон-розвідник, який працював у зоні ведення боїв.

Відео з дрона Сил Оборони

"Потужний приліт по кількаповерхівці Родинського (Покровський район Донецької області) зафіксував дрон-розвідник Сил Оборони. Що це так сильно влупило складно сказати. Хоч й схоже на вибух російського ФАБ-3000. Але це однозначно свідчить про те, що окупанти намагаються відтіснити наші сили з Родинського. Дрібні дрг-групи фіксують на його околицях. Росіяни збільшують тиск аби дістатись до ще однієї дороги на Покровськ – Мирноград. А саме – Т05-15", – повідомила воєнкорка.

Відео дня

Дорога Т05-15 Фото: DeepStateMAP

Згідно з оперативними зведеннями, район Родинського залишається одним із напрямків, де російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи авіаційні засоби ураження великої потужності.

Нагадаємо, раніше українські військові неодноразово фіксували застосування російських авіабомб великого калібру у Покровському напрямку, зокрема у районах Мирнограда та Новогродівки.

Як повідомляв Фокус, наступ на Покровськ у Донецькій області, який ціною навіть величезних втрат хоче взяти Путін, оголив ключову проблему української армії — брак особового складу.

Нагадаємо, як повідомила військова кореспондентка Юлія Кирієнко-Мерінова, ЗС РФ проникли до Покровська і заблокували підрозділи українських військ на околицях міста.