Первая тысяча уже на передовой: Украина создала конкурентную альтернативу "Мавикам", — Forbes

Украина достигла значительных успехов в разработке и производстве дронов и уже бросает вызов ведущему мировому производителю БПЛА — китайской компании DJI, производящей квадрокоптер, известный, как "Mavik".

Первая тысяча альтернативных "мавикам" дронов украинского производства уже доставлена на передовую, пишет Forbes.

В частности речь идет о компании Ukropter, которая разработала дрон Yautja и назвала его "Shmavik". Эти дроны больше "мавиков", имеют большую дальность действия, устойчивы к препятствиям, но и стоят дороже. Однако, как отмечают эксперты, "шмавики" могут оказаться и более экономически выгодными, поскольку являются более надежными.

В статье также упоминается компания Frontline Robotics — производитель разведывательного дрона Zoom. Разработчики утверждают, что их дрон может найти путь, когда GPS заглушен, а установленная система отказоустойчивости позволяет беспилотнику вернуться к точке подбора даже если потеряны и GPS, и связь с оператором. Он также стоит дороже, чем Mavic, но и выполняет гораздо больше миссий на единицу (300 против 60 у "мавика").

Відео дня

"Более тонким вопросом является то, насколько эти дроны, изготовленные в Украине, являются украинскими. Некоторые производители все еще в значительной степени зависят от китайских деталей, поскольку такие компоненты, как высококачественные камеры, трудно найти в других местах. Компания Frontline заявляет, что только 15% их деталей происходят из Китая, но сейчас все больше и больше деталей можно приобрести в Украине", — говорится в статье.

До недавнего времени двигатели для дронов импортировались. Сейчас один украинский производитель, Motor-G, производит более 100 000 двигателей в месяц, и это число растет. Украина сейчас производит собственные батареи, контроллеры полета и даже недорогие тепловизионные камеры.

В то же время авторы материала признают, что Украина до сих пор закупает в больших количествах именно китайские дроны.

"DJI имеет миллиарды на исследования и разработки, доступ к лучшим талантам в Китае и 15-летний старт. Невозможно придумать альтернативу Mavic, которая будет столь же хорошей", — отмечается в статье.

Напомним, в начале ноября Китай представил дешевый дрон-камикадзе Feilong-300D.

Фокус также писал о том, что немецкие дроны с ИИ с треском провалили испытания.