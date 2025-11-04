Перша тисяча вже на передовій: Україна створила конкурентну альтернативу "Мавікам", — Forbes

Україна досягла значних успіхів у розробці та виробництві дронів та вже кидає виклик провідному світовому виробнику БПЛА — китайській компанії DJI, що виробляє квадрокоптер, відомий, як "Mavik".

Перша тисяча альтернативних до "мавіків" дронів українського виробництва вже доставлена на передову, пише Forbes.

Зокрема йдеться про компанію Ukropter, яка розробила дрон Yautja та назвала його "Shmavik". Ці дрони більші за "мавіки", мають більшу дальність дії, стійкі до перешкод, але й коштують дорожче. Проте, як зазначають експерти, "шмавіки" можуть виявитися і більш економічно вигідними, оскільки є більш надійними.

У статті також згадується компанія Frontline Robotics — виробник розвідувального дрона Zoom. Розробники стверджують, що їх дрон може знайти шлях, коли GPS заглушений, а встановлена система відмовостійкості дозволяє безпілотнику повернутися до точки підбору навіть якщо втрачено і GPS, і зв'язок з оператором. Він також коштує дорожче, ніж Mavic, але й виконує набагато більше місій на одиницю (300 проти 60 у "мавіка").

Відео дня

"Більш тонким питанням є те, наскільки ці дрони, виготовлені в Україні, є українськими. Деякі виробники все ще значною мірою залежать від китайських деталей, оскільки такі компоненти, як високоякісні камери, важко знайти в інших місцях. Компанія Frontline заявляє, що лише 15% їхніх деталей походять з Китаю, але зараз все більше і більше деталей можна придбати в Україні", — йдеться у статті.

Донедавна двигуни для дронів імпортувалися. Зараз один український виробник, Motor-G, виробляє понад 100 000 двигунів на місяць, і це число зростає. Україна зараз виробляє власні батареї, контролери польоту і навіть недорогі тепловізійні камери.

Водночас автори матеріалу визнають, що Україна досі закуповує у великих кількостях саме китайські дрони.

"DJI має мільярди на дослідження і розробки, доступ до найкращих талантів у Китаї та 15-річний старт. Неможливо придумати альтернативу Mavic, яка буде настільки ж хорошою", — наголошено у статті.

Нагадаємо, на початку листопада Китай представив дешевий дрон-камікадзе Feilong-300D.

Фокус також писав про те, що німецькі дрони зі ШІ з тріском провалили випробування.