В Японии во время учений случайно "засветили" секретный ракетный комплекс MPMS Kai (видео)

В Японии во время учений случайно "засветили" секретный ракетный комплекс MPMS Kai. Установка фигурировала на видео 8-й пехотной дивизии Сухопутных войск армии Японии, снятого по случаю учений Resolute Dragon 2025.

Во время учений в Японии пресс-служба случайно опубликовала видео новой секретной системы, написали на портале "Милитарный". Впоследствии видео отредактировали, но первоначальная запись распространилась в сети. Выяснилось, что ракетный комплекс смонтирован на внедорожнике HMV, а сверху прикреплена мачта с антенной, которую ранее видели на системах MMPM. Антенная решетка на MPMS Kai предназначена для обнаружения и сопровождения наземных и воздушных целей, уточняется в статье.

Ракетный комплекс MPMS Kai — кадры из учений Resolute Dragon 2025

На YouTube-канале портала опубликовали трехсекундный фрагмент, который вырезала пресс-служба японской армии. Видно, что ракетный комплекс MPMS Kai состоит из шести пусковых установок. Установка с шести трубчатыми контейнерами имеет коробчатый кожух для защиты пусковых. Кроме антенной решетки, заметили оптический блок для наведения на цель в пределах видимости. Внедорожник HMV частично закамуфлирован маскировочной сеткой. В течение трех секунд пусковые контейнеры поднимаются под ориентировочный углом около 70-80 градусов: момент пуска не показали.

Ракетный комплекс MPMS Kai на учениях 2025 года

О том, что новый секретный ракетный комплекс MPMS Kai случайно показали в Японии, сообщили в канале Military Japan. Впрочем, в канале не удалось отыскать первоначальной публикации. На странице Facebook 8-й пехотной дивизии есть короткое видео с кадрами совместных американо-японских учений Resolute Dragon 2025, которые состоялись в сентябре. Фрагмента, о котором написал "Милитарный", действительно нет.

Ракетный комплекс MPMS Kai — видео 8-й пехотной дивизии Японии Resolute Dragon 2025

О военных учениях также рассказали на странице Facebook Сухопутных войск Японии. На видео показали различное оружие и совместную работу офицеров и солдат обеих США и Японии, но секретный ракетный комплекс MPMS Kai в кадре не появлялся.

Ракетный комплекс MPMS Kai — кадры армии Японии Resolute Dragon 2025

Что известно о ракетном комплексе MPMS Kai

На "Милитарном" рассказали детали о ракетном комплексе MPMS Kai.

Характеристики MPMS Kai:

дальность — около 20 км и 30-35 км (в зависимости от цели);

цели — десантные корабли, танки и тому подобное;

ракета — длина 2,3 м, вес 98,5 кг;

пусковая поднимается под углом 45-90 градусов.

Минобороны Японии заказало 11 установок MPMS Kai на 2026 год: они должны заменить устаревшие Type 96. Ориентировочная стоимость — 167,7 млн долл. за весь заказ (ориентировочная цена — около 15 млн долл. за ед.).

Как работает ракетный комплекс MPMS Kai

MPMS Kai предназначен для уничтожения кораблей и бронемашин противника с помощью специального боеприпаса, по очертаниям похожего на российский "Ланцет". На портале опубликовали инфографику с моментом пуска средства поражения и целью, которую он должен был взорвать.

Ракетный комплекс MPMS Kai — принцип работы Фото: Милитарный

Особенность боеприпаса MPMS Kai — головка самонаведения, которая обнаруживает, идентифицирует и сопровождает цель: его можно запустить в нужном направлении и дальше он будет действовать автономно. Система наведения — двухканальная: инфракрасная и лазерная. Кроме того, в полете ракета сканирует местность, составляет карту рельефа и обнаруженных объектов.

Ракетный комплекс MPMS Kai — как выглядит ракета Фото: Милитарный

