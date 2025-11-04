В Японії під час навчань випадково "засвітили" секретний ракетний комплекс MPMS Kai (відео)

В Японії під час навчань випадково "засвітили" секретний ракетний комплекс MPMS Kai. Установка фігурувала на відео 8-ї піхотної дивізії Сухопутних військ армії Японії, знятого з нагоди навчань Resolute Dragon 2025.

Під час навчань в Японії пресслужба випадково опублікувала відео нової секретної системи, написали на порталі "Мілітарний". Згодом відео відредагували, але первісний запис поширився у мережі. З'ясувалось, що ракетний комплекс змонтований на позашляховику HMV, а згори прикріплена щогла з антеною, яку раніше бачили на системах MMPM. Антенна решітка на MPMS Kai призначена для виявлення та супроводження наземних та повітряних цілей, уточнюється у статті.

Ракетний комплекс MPMS Kai - кадри з навчнь Resolute Dragon 2025

На YouTube-каналі порталу опублікували трисекундний фрагмент, який вирізала пресслужба японської армії. Бачимо, що ракетний комплекс MPMS Kai складається з шести пускових установок. Установка з шести трубчастими контейнерами має коробчатий кожух для захисту пускових. Крім антенної решітки, помітили оптичний блок для наведення на ціль у межах видимості. Позашляховику HMV частково закамуфльований маскувальною сіткою. Протягом трьох секунд пускові контейнери здіймають під орієнтовний кутом близько 70-80 градусів: момент пуску не показали.

Ракетний комплекс MPMS Kai на навчання 2025 року

Про те, що новий секретний ракетний комплекс MPMS Kai випадково показали в Японії, повідомили у каналі Military Japan. Втім, у каналі не вдалось відшукати первісної публікації. На сторінці Facebook 8-ї піхотної дивізії є коротке відео з кадрами спільних американо-японських навчань Resolute Dragon 2025, які відбулись у вересні. Фрагменту, про який написав "Мілітарний", дійсно немає.

Ракетний комплекс MPMS Kai - відео 8-ї піхотної дивізії Японії Resolute Dragon 2025

Про військові навчання також розповіли на сторінці Facebook Сухопутних військ Японії. На відео показали різну зброю та спільну роботу офіцерів та солдатів обох США та Японії, але секретний ракетний комплекс MPMS Kai у кадрі не з'являвся.

Ракетний комплекс MPMS Kai - кадри армії Японії Resolute Dragon 2025

Що відомо про ракетний комплекс MPMS Kai

На "Мілітарному" розповіли деталі про ракетний комплекс MPMS Kai.

Характеристики MPMS Kai:

дальність — близько 20 км та 30-35 км (залежно від цілі);

цілі — десантні кораблі, танки тощо;

ракета — довжина 2,3 м, вага 98,5 кг;

пускова підіймається під кутом 45-90 градусів.

Міноборони Японії замовило 11 установок MPMS Kai на 2026 рік: вони мають замінити застарілі Type 96. Орієнтовна вартість — 167,7 млн дол. за все замовлення (орієнтовна ціна — близько 15 млн дол. за од.).

Як працює ракетний комплекс MPMS Kai

MPMS Kai призначений для знищення кораблів та бронемашин противника за допомогою спеціального боєприпасу, за обрисами схожого на російський "Ланцет". На порталі опублікували інфографіку з моментом пуску засобу ураження та ціллю, яку він мав підірвати.

Ракетний комплекс MPMS Kai - принцип роботи Фото: Мілітарний

Особливість боєприпасу MPMS Kai — голівка самонаведення, яка виявляє, ідентифікує та супроводжує ціль: його можна запустити у потрібному напрямку і далі він діятиме автономно. Система наведення — двоканальна: інфрачервона та лазерна. Крім того, в польоті ракета сканує місцевість, складає карту рельєфу та виявлених об'єктів.

Ракетний комплекс MPMS Kai - як виглядає ракета Фото: Мілітарний

Зазначимо, Фокус писав про інші військові навчання Заходу, які відбулись у 2025 році. Зокрема, восени відбулись спільні тренування військових Данії та України. Навчання отримали назву "Крила оборони": українці ділились досвідом боротьби з БпЛА.

Нагадуємо, у червні на порталі Naval News розповіли про розгортання зброї Японії, яку 40 років тому створили для захисту від СРСР.