Президент РФ Владимир Путин пообщался с детьми так называемых "героев спецоперации", то есть российских оккупантов. Одна из девочек, которых подвели к главе Кремля, пожаловалась ему на судьбу своего раненого дяди.

Во время возложения цветов в Москве произошел конфуз. К Путину подвели детей, и одна девочка обратилась к президенту с неудобной просьбой. Она рассказала о дяде, которого бросают на передовую несмотря на ранения, и попросила вернуть оккупанта в госпиталь. На это обратили внимание в медиа "Агентство" 4 ноября.

"У меня сейчас дядя на фронте. Его ранили в руку — он был в госпитале, его никак не лечат. Сейчас его отправляют на задание. Я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь в России", — сказала Кира.

Она уточнила, что оккупанта зовут Антон Фисюра (или Фесюра — фамилия прозвучала неразборчиво).

"Найдем его, хорошо? (...) Обязательно. Спасибо, что ты помнишь о нем, молодец", — ответил на это президент России.

В росСМИ отметили, что возвращение бойцов ВС РФ на фронт без надлежащего лечения — это широко распространенная практика. Однако в эфире федеральных телеканалов об этом обычно не рассказывают.

