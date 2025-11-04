Удар у спину, звідки не чекали: дитина поскаржилась Путіну, що окупантів "ніяк не лікують"

Президент РФ Володимир Путін поспілкувався з дітьми так званих "героїв спецоперації", тобто російських окупантів. Одна з дівчаток, яких підвели до очільника Кремля, поскаржилась йому на долю свого пораненого дядька.

Під час покладання квітів у Москві стався конфуз. До Путіна підвели дітей, і одна дівчинка звернулась до президента з незручним проханням. Вона розповіла про дядька, якого кидають на передову попри поранення, і попросила повернути окупанта в госпіталь. На це звернули увагу в медіа "Агентство" 4 листопада.

"У мене зараз дядько на фронті. Його поранили в руку — він був у госпіталі, його ніяк не лікують. Зараз його відправляють на завдання. Я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь в Росії", — сказала Кіра.

Вона уточнила, що окупанта звуть Антон Фісюра (або Фесюра — прізвище пролунало нерозбірливо).

"Знайдемо його, добре? (…) Обов'язково. Дякую, що ти пам'ятаєш про нього, молодець", — відповів на це президент Росії.

У росЗМІ зауважили, що повернення бійців ЗС РФ на фронт без належного лікування — це широко поширена практика. Однак в ефірі федеральних телеканалів про це зазвичай не розповідають.

