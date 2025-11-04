Превзошел все ракетные системы: Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Российский президент заявил, что по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы и когда эту ракету испытывали, то рядом находился разведывательный корабль НАТО.

Владимир Путин наградил в Кремле разработчиков ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон". По его словам, по дальности полета "Буревестник" превзошел все известные в мире ракетные системы, а скорость "Посейдона" кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей.

Путин рассказал, как РФ развивает ядерный потенциал

Российский президент приурочил награждение к Дню народного единства, который празднуют в РФ, и заявил, что заслуженных государственных наград удостоены разработчики "стратегической крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон".

По мнению Путина, по дальности полета "Буревестник", как известно, превзошел все известные в мире ракетные системы. У него высокая точность поражения цели, которую он чётко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время".

"Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний "Буревестника" 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят", — сообщил российский президент, отметив, что у загадочного "Буревестника" есть режим "мощных сверхмалых ядерных реакторов ракеты", а запуск в работу "измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки".

Президент РФ сообщил, что уже началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями и их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. И Путин лично это обсуждал с некоторыми из находящихся в этом зале "коллег".

А вот насчет беспилотного подводного аппарата "Посейдон" Путин высказался еще более расплывчато, сообщив, что его создателям пришлось решать "специфические задачи, связанные с управлением подводным комплексом", который якобы может погружаться до тысячи метров, а что касается скоростей, то они "кратно превышают скорость всех современных надводных кораблей".

Российский президент заявил, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только российские материалы и теперь все разработки можно использовать и для освоения "дальнего и ближнего космоса", для энергообеспечения космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который якобы создают в РФ и для перспективной станции на Луне.

"Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал", - сообщил Путин, заявив о разработке новейшего ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард", а также о серийном производстве ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

Резюмируя, Путин сообщил, что системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году.

Напомним, тем временем в Госдуме РФ уже предложили выдать "Орешник" Николасу Мадуро, так как Венесуэле угрожает США.

А в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в декабре и пригрозил "бахнуть".