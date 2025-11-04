Перевершив усі ракетні системи: Путін нагородив розробників "Буревісника" і "Посейдона"

Російський президент заявив, що за дальністю польоту "Буревісник" перевершив усі відомі у світі ракетні системи, і коли цю ракету випробовували, то поруч перебував розвідувальний корабель НАТО.

Володимир Путін нагородив у Кремлі розробників ракети "Буревісник" і підводного апарату "Посейдон". За його словами, за дальністю польоту "Буревісник" перевершив усі відомі у світі ракетні системи, а швидкість "Посейдона" кратно перевищує швидкість усіх сучасних надводних кораблів.

Путін розповів, як РФ розвиває ядерний потенціал

Російський президент приурочив нагородження до Дня народної єдності, який святкують у РФ, і заявив, що заслуженими державними нагородами відзначені розробники "стратегічної крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном "Буревісник" та безпілотного підводного апарату "Посейдон".

На думку Путіна, за дальністю польоту "Буревісник", як відомо, перевершив усі відомі у світі ракетні системи. У нього висока точність ураження цілі, яку він чітко, впевнено досягає в заздалегідь розрахований час".

"Думаю, переконатися в цьому змогли й зарубіжні фахівці, оскільки в зоні та під час проведення випробувань "Буревісника" 21 жовтня постійно перебував натовський розвідувальний корабель. Ми не заважали його роботі. Нехай подивляться", — повідомив російський президент, зазначивши, що в загадкового "Буревісника" є режим "потужних надмалих ядерних реакторів ракети", а запуск у роботу "вимірюється секундами, тоді як для звичайних реакторів потрібні години і навіть доба".

Президент РФ повідомив, що вже почалася розробка наступного покоління крилатих ракет з ядерними двигунами, і їхня швидкість більш ніж утричі перевищить швидкість звуку, а в перспективі вони стануть і гіперзвуковими. І Путін особисто це обговорював із деякими з "колег", які перебувають у цій залі.

А ось щодо безпілотного підводного апарату "Посейдон" Путін висловився ще більш розпливчасто, повідомивши, що його творцям довелося вирішувати "специфічні завдання, пов'язані з управлінням підводним комплексом", який нібито може занурюватися до тисячі метрів, а щодо швидкостей, то вони "кратно перевищують швидкість усіх сучасних надводних кораблів".

Російський президент заявив, що в "Буревіснику" і "Посейдоні" використовують тільки російські матеріали, і тепер усі розробки можна використовувати і для освоєння "дальнього і ближнього космосу", для енергозабезпечення космічного транспортного корабля для перевезення важких вантажів, який нібито створюють у РФ, і для перспективної станції на Місяці.

"Наша країна нікому не загрожує. Росія, як і всі інші ядерні держави, розвиває свій ядерний потенціал, розвиває свій стратегічний потенціал", — повідомив Путін, заявивши про розробку новітнього ракетного комплексу стратегічного призначення "Авангард", а також про серійне виробництво ракетного комплексу середньої дальності "Ліщина".

Резюмуючи, Путін повідомив, що системи з ракетою "Сармат" буде поставлено на бойове чергування 2026 року.

Нагадаємо, тим часом у Держдумі РФ уже запропонували видати "Ліщина" Ніколасу Мадуро, оскільки Венесуелі загрожує США.

А в Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ракетний комплекс "Ліщина" буде поставлено на бойове чергування в грудні і пригрозив "бахнути".