"Тревогу бьют экологи": Кинбурнская коса фактически уничтожена, — спикер ВМС (видео)

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что пока точно известно лишь о части экологического ущерба, нанесенного российскими оккупантами. В частности, враг уничтожил Кинбурнскую косу в Николаевской области и заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.

"Можем начать с Кинбурнской косы, которая фактически уничтожена", — отметил Плетенчук в эфире телемарафона 6 ноября.

Он вспомнил также о заповеднике "Аскания-Нова".

"Да, тревогу бьют экологи. Обращались, кстати, ко мне тоже. Просили эту тему озвучить потому, что на самом деле она не является такой уж популярной в информационной среде", — рассказал спикер ВМС.

По его словам, это — лишь часть, только то, о чем точно известно и что можно увидеть. Военный подчеркнул, что пока неизвестно восстановится ли "Аскания-Нова" и когда это произойдет.

Фото из заповедника "Аскания-Нова" Фото: Facebook/UAnimals

"И вокруг Крыма так же боевые действия, конечно. влияют и на флору, и на фауну. Вспоминали вы дельфинов. Цифры очень разные. Иногда экологи пишут о тысячах животных, которые погибли", — передал Плетенчук.

Он пояснил, что дельфины чувствительны к взрывам и ко всему тому, что происходит вокруг полуострова. Кроме того, одесского побережья добрались нефтяные пятна, хотя и в значительно меньших объемах, чем их фиксировали в Крыму и на востоке РФ. Представитель добавил, что неизвестно, сколько придется бороться с последствиями этого, как и с последствиями минирования.

