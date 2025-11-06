"На сполох б'ють екологи": Кінбурнську косу фактично знищено, — речник ВМС (відео)

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що наразі точно відомо лише про частину екологічної шкоди, завданої російськими окупантами. Зокрема, ворог знищив Кінбурнську косу у Миколаївській області та заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області.

"Можемо почати з Кінбурнської коси, яку фактично знищено", — зазначив Плетенчук в ефірі телемарафону 6 листопада.

Він згадав також про заповідник "Асканія-Нова".

"Так, на сполох б'ють екологи. Зверталися, до речі, до мене теж. Просили цю тему озвучити тому, що насправді вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі", — розповів речник ВМС.

З його слів, це — лише частина, лише те, про що точно відомо і що можна побачити. Військовий підкреслив, що наразі невідомо чи відновиться "Асканія-Нова" і коли це станеться.

Фото із заповідника "Асканія-Нова" Фото: Facebook/UAnimals

"І навколо Криму так само бойові дії, звісно, впливають і на флору, і на фауну. Згадували ви дельфінів. Цифри дуже різні. Іноді екологи пишуть про тисячі тварин, які загинули", — передав Плетенчук.

Відео дня

Він пояснив, що дельфіни чутливі до вибухів і до всього того, що відбувається навколо півострова. Окрім того, одеського узбережжя дістались нафтові плями, хоч і в значно менших обсягах, ніж їх фіксували у Криму й на сході РФ. Речник додав, що невідомо, скільки доведеться боротись з наслідками цього, як і з наслідками мінування.

Нагадаємо, вночі на 6 листопада ЗС РФ здійснили масований удар по Кам’янському. Місто атакували безпілотники, один з дронів влучив у чотириповерховий житловий будинок. Шість квартир зазнали повного руйнування, постраждали люди.

У Донецькій обласній військовій адміністрації повідомили, що спільно з "Укрзалізницею" ухвалили важке рішення про обмеження руху поїздів Краматорського напрямку. У Слов’янськ і Краматорськ поїзди не ходитимуть.