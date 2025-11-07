Чтобы достать противника: "зона поражения" ударных БПЛА на фронте расширяется, — Business Insider

Украина и РФ все чаще используют дроны с большей дальностью полета, чтобы поражать вражеские цели, которые ранее были недосягаемы.

Использование дронов средней дальности становится все более распространенным, пишет Business Insider.

В статье говорится, что обе стороны отводят логистику и боевые позиции в места, удаленные от линии соприкосновения, вне зоны досягаемости FPV-дронов. Отмечается, что дальнейшее расширение зоны поражения свидетельствуют о том, что обе стороны конфликта адаптируют свои подходы из-за изменений поля боя, и это еще раз подчеркивает роль дронов в войне.

Издание отмечает, что командир одного из беспилотных подразделений Украины на условиях анонимности рассказал, что дроны средней дальности уже давно используются в течение войны с целью проведения операций по разведке и наблюдению, но их использование для нанесения ударов было необычным.

Указывается, что сейчас как Украина, так и Россия используют больше дронов средней дальности для ударов по позициям противника на расстоянии 100-200 километров от линии фронта. Тем самым, меньше применяется дронов большой дальности, которые являются более дорогостоящими или менее мощных беспилотников малой дальности.

При этом, по словам украинского военного степень изменения тактики варьируется в разных секторах линии фронта. Например, в северо-восточной части Украины, в Харьковской области, где он работает, эта тенденция началась несколько месяцев назад и стала гораздо более заметной.

Добавляется, что не существует определенной линии соприкосновения, только 10-километровая "зона поражения" по обе стороны от той, как отметил командир беспилотного подразделения, "воображаемой линии на карте" или между разведывательными пунктами обеих сторон.

По словам украинского военного, в зоне поражения практически нет движения, а пехота на передовой получает снабжение и поддержку от квадрокоптеров и наземных роботов.

Чтобы достать ключевые цели противника, обе стороны, по словам командира беспилотного подразделения Украины, используют беспилотники средней дальности.

Поскольку такие дроны относительно небольшие, они способны нести лишь 5-10 килограммов взрывной нагрузки, но этого достаточно, чтобы уничтожить небольшие здания или убить или ранить группы вражеских сил.

Украинский подполковник подразделения радиоэлектронной борьбы, по имени Юрий поделился с изданием, что одна из целей более широкого использования беспилотников средней дальности — уничтожение российских солдат, которые при приближении к ним начинают расходиться и создают огромное количество целей для операторов беспилотников короткой дальности.

Издание отметило, что поскольку война уже длится почти 4 года, обе стороны постоянно обновляют способы и места своих ударов. Когда в начале полномасштабного российского вторжения, Украина получила оружие большей дальности, такое как американские высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), Россия перенесла важные цели дальше. Поэтому сейчас дроны меняют ход боевых действий.

В материале указывается, что хотя дроны короткого и среднего радиуса действия являются распространенными на линии фронта, Украина, как и Россия, полагаются на системы большего радиуса действия, достигающие сотен километров с целью выполнения задач глубокого удара.

В то же время Россия использует иранские дроны Shahed большого радиуса действия, чтобы в ночное время атаковать украинские города и объекты критической инфраструктуры. При этом, как говорится в статье, Киев в последние месяцы усилил удары по энергетической инфраструктуре Москвы, чтобы оказать большее давление на Кремль.

