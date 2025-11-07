Щоб дістати противника: "зона ураження" ударних БПЛА на фронті розширюється, — Business Insider

Україна та РФ все частіше використовують дрони з більшою дальністю польоту, щоб уражати ворожі цілі, які раніше були недосяжні.

Використання дронів середньої дальності стає все більш поширеним, пише.Business Insider.

В статті йдеться, що обидві сторони відводять логістику і бойові позиції в місця, віддалені від лінії зіткнення, поза зоною досяжності FPV-дронів. Зазначається, що подальше розширення зони ураження свідчать про те, що обидві сторони конфлікту адаптують свої підходи через зміни поля бою, і це ще раз підкреслює роль дронів у війні.

Видання зазначає, що командир одного з безпілотних підрозділів України на умовах анонімності розповів, що дрони середньої дальності вже давно використовуються протягом війни з метою проведення операцій з розвідки, та спостереження, але їх використання для завдавання ударів було незвичайним.

Вказується, що наразі як Україна, так і Росія використовують більше дронів середньої дальності для ударів по позиціях противника на відстані 100-200 кілометрів від лінії фронту. Тим самим, менше застосовується дронів великої дальності, які є більш дороговартісними або менш потужних безпілотників малої дальності.

При цьому, за словами українського військового ступінь зміни тактики варіюється в різних секторах лінії фронту. Наприклад, в північно-східній частині України, в Харківській області, де він працює, ця тенденція почалася кілька місяців тому і стала набагато більш помітною.

Додається, що не існує визначеної лінії зіткнення, лише 10-кілометрова "зона ураження" по обидва боки від тої, як зазначив командир безпілотного підрозділу, "уявної лінії на карті" чи між розвідувальними пунктами обох сторін.

За словами українського військового, в зоні ураження практично немає руху, а піхота на передовій отримує постачання та підтримку від квадрокоптерів і наземних роботів.

Щоб дістати ключових цілей противника, обидві сторони, за словами командира безпілотного підрозділу України, використовують безпілотники середньої дальності.

Оскільки такі дрони відносно невеликі, вони здатні нести лише 5-10 кілограмів вибухового навантаження, але цього достатньо, щоб знищити невеликі будівлі або вбити чи поранити групи ворожих сил.

Український підполковник підрозділу радіоелектронної боротьби, на ім'я Юрій поділився з виданням, що одна з цілей більш широкого використання безпілотників середньої дальності — знищення російських солдатів, які при наближенні до них починають розходитися й створюють величезну кількість цілей для операторів безпілотників короткої дальності.

Видання зазначило, що оскільки війна вже триває майже 4 роки, обидві сторони постійно оновлюють способи і місця своїх ударів. Коли на початку повномасштабного російського вторгнення, Україна отримала зброю більшої дальності, таку як американські високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), Росія перенесла важливі цілі далі. Тому зараз дрони змінюють хід бойових дій.

В матеріалі вказується, що хоча дрони короткого та середнього радіуса дії є поширеними на лінії фронту, Україна, як і Росія, покладаються на системи більшого радіуса дії, що досягають сотень кілометрів з метою виконання завдань глибокого удару.

Водночас Росія використовує іранські дрони Shahed великого радіуса дії, щоб в нічний час атакувати українські міста та об'єкти критичної інфраструктури. При цьому, як йдеться в статті, Київ останніми місяцями посилив удари по енергетичній інфраструктурі Москви, щоб чинити більший тиск на Кремль.

