Украина ведет "позитивные" переговоры с США по передаче "Томагавков", — Стефанишина

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по закупке ракет и средств дальнего действия, и нынешняя динамика этих переговоров является обнадеживающей. Одновременно Украина работает над усилением систем противовоздушной обороны.

Так, в интервью программе "Balance of Power" на Bloomberg TV Стефанишина рассказала, что украинская сторона ведет активные консультации с США о возможности закупки ракет "Томагавк" и других ракетных систем различной дальности. По ее словам, несколько украинских делегаций работают над тем, чтобы расширить финансовые возможности и получить необходимые ресурсы для приобретения дополнительных оборонных возможностей в США.

Она подчеркнула, что обсуждаемые договоренности не ограничиваются одним типом ракет. Речь идет о широком спектре вооружения, который мог бы существенно укрепить способность Украины наносить удары по военным объектам противника на значительных расстояниях. В частности, Стефанишина охарактеризовала переговоры как "достаточно позитивные", отметив, что процесс идет в конструктивном ключе.

"Обсуждение все еще продолжается, но у нас есть много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военных возможностей в США", — пояснила Ольга Стефанишина.

Стоит заметить, что она занимает должность посла в Вашингтоне чуть более двух месяцев, хотя до этого чиновница занималась вопросами европейской и евроатлантической интеграции Украины. Одной из ее приоритетных задач является укрепление отношений с администрацией Дональда Трампа, которая ранее высказывала неоднозначные оценки в отношении президента Владимира Зеленского и украинской политики в целом.

В издании отмечают, что Трамп ранее сомневался относительно передачи "Томагавков" Украине и подчеркивал, что их использование будет эффективным только в условиях непосредственного участия США.

Украина, в свою очередь, стремится усилить собственные оборонительные возможности, в частности в части возможности поражения целей на большом расстоянии. По словам Стефанишиной, доступ к таким средствам является важным элементом сдерживания российской агрессии и способности наносить удары по ключевым объектам в глубине территории противника.

Комментируя недавние обстрелы энергетической инфраструктуры, Стефанишина отметила, что нынешний период является чрезвычайно сложным для страны. Украина прилагает значительные усилия, чтобы получить больше средств ПВО и минимизировать последствия российских атак во время зимнего сезона. В то же время она подчеркнула, что даже способность выдержать еще одну зиму не означает, что ситуация является устойчивой или приемлемой.

Посол предостерегла, что любое ослабление международного давления на Россию может быть воспринято Кремлем как сигнал к дальнейшей эскалации. По ее словам, Украина и в дальнейшем будет настаивать на расширении оборонной помощи и укреплении санкционного давления, чтобы лишить Россию возможности наращивать военные ресурсы.

"Мы упорно работаем над тем, чтобы обеспечить Украину большим количеством средств противовоздушной обороны", — сказала она.

Напомним, что, по оценкам аналитиков, передача Украине ракет Tomahawk может изменить стратегический баланс и усилить давление на Россию, поскольку позволит поражать военные объекты в глубине ее территории. В США также отмечают, что запасы этих ракет достаточны, чтобы передать часть Украине без ущерба для собственной обороноспособности.

Ранее CNN сообщал, что Пентагон не отрицает возможную передачу Украине ракет Tomahawk, поскольку это не повредит оборонным запасам США. Окончательное решение по поставкам остается за президентом Дональдом Трампом.