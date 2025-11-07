Україна веде "позитивні" переговори зі США щодо передачі "Томагавків", — Стефанішина

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що Київ продовжує переговори з Вашингтоном щодо закупівлі ракет і засобів дальньої дії, і нинішня динаміка цих перемовин є обнадійливою. Одночасно Україна працює над посиленням систем протиповітряної оборони.

Так, в інтерв’ю програмі "Balance of Power" на Bloomberg TV Стефанішина розповіла, що українська сторона веде активні консультації зі США щодо можливості закупівлі ракет "Томагавк" та інших ракетних систем різної дальності. За її словами, кілька українських делегацій працюють над тим, щоб розширити фінансові можливості та отримати необхідні ресурси для придбання додаткових оборонних спроможностей у США.

Вона наголосила, що обговорювані домовленості не обмежуються одним типом ракет. Йдеться про широкий спектр озброєння, який міг би суттєво зміцнити здатність України завдавати ударів по військових об’єктах противника на значних відстанях. Зокрема, Стефанішина охарактеризувала переговори як "досить позитивні", відзначивши, що процес триває у конструктивному ключі.

Відео дня

"Обговорення все ще триває, але у нас є багато делегацій, які працюють над збільшенням доступних фінансових ресурсів для закупівлі більшої кількості військових можливостей у США", – пояснила Ольга Стефанішина.

Варто зауважити, що вона обіймає посаду посла у Вашингтоні трохи понад два місяці, хоча до цього посадовиця займалася питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України. Одним із її пріоритетних завдань є зміцнення відносин з адміністрацією Дональда Трампа, яка раніше висловлювала неоднозначні оцінки щодо президента Володимира Зеленського та української політики загалом.

У виданні зазначають, що Трамп раніше сумнівався щодо передачі "Томагавків" Україні та підкреслював, що їхнє використання буде ефективним лише в умовах безпосередньої участі США.

Україна, своєю чергою, прагне посилити власні оборонні спроможності, зокрема в частині можливості ураження цілей на великій відстані. За словами Стефанішиної, доступ до таких засобів є важливим елементом стримування російської агресії та здатності завдавати ударів по ключових об’єктах у глибині території противника.

Коментуючи нещодавні обстріли енергетичної інфраструктури, Стефанішина наголосила, що нинішній період є надзвичайно складним для країни. Україна докладає значних зусиль, щоб отримати більше засобів ППО та мінімізувати наслідки російських атак під час зимового сезону. Водночас вона підкреслила, що навіть здатність витримати ще одну зиму не означає, що ситуація є стійкою чи прийнятною.

Посол застерегла, що будь-яке послаблення міжнародного тиску на Росію може бути сприйняте Кремлем як сигнал до подальшої ескалації. За її словами, Україна й надалі наполягатиме на розширенні оборонної допомоги та зміцненні санкційного тиску, щоб позбавити Росію можливості нарощувати військові ресурси.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити Україну більшою кількістю засобів протиповітряної оборони", – сказала вона.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків, передача Україні ракет Tomahawk може змінити стратегічний баланс і посилити тиск на Росію, оскільки дозволить уражати військові об’єкти в глибині її території. У США також зазначають, що запаси цих ракет достатні, аби передати частину Україні без шкоди для власної обороноздатності.

Раніше CNN повідомляв, що Пентагон не заперечує можливу передачу Україні ракет Tomahawk, оскільки це не зашкодить оборонним запасам США. Остаточне рішення щодо постачання залишається за президентом Дональдом Трампом.