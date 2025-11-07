Убегают каждые 2 минуты: за месяц армия потеряла 21 тысячу военных, — Игорь Луценко

В октябре из рядов Вооруженных сил Украины самовольно оставили службу 21 тыс 602 военнослужащих. Это рекордное количество за время полномасштабной войны, что свидетельствует об обострении внутренних проблем в армии.

Как сообщил военнослужащий ВСУ и журналист Игорь Луценко, приведенная цифра является официальной, однако реальные масштабы явления могут быть значительно больше. Он назвал дезертирство главной проблемой армии, что непосредственно влияет на обороноспособность страны.

Сообщение Игря Луценко Фото: Facebook Игорь Луценко

"21 тысяча 602 в октябре. Двадцать одна тысяча шестьсот два человека. Именно столько сбежало из армии за прошлый месяц. Официально", — сообщил Игорь Луценко.

По его словам, такая цифра является рекордной.

Военный отметил, что количество побегов можно представить во временных пределах.

"Каждые две минуты из нашей армии убегает человек. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи станет очередной боец", — написал Луценко.

Он подчеркнул, что каждая такая потеря делает страну слабее и добавил, что официальная статистика не охватывает все случаи.

"Напоминаю, что это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного оставления части или дезертирства не регистрируются", — пояснил военный.

В своем заявлении Луценко провел грань между отступающей армией и разбегающейся. "Откатывающаяся армия — это армия, которая еще способна победить. Армия, которая разбегается, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства, — это уже опасность для существования Украины", — отметил он.

Луценко отметил, что именно нехватка воинов приводит к ежедневному продвижению врага. Ресурсов на фронте достаточно, однако не хватает людей. Поэтому нагрузка на каждого солдата растет.

Луценко также обратил внимание на значительные проблемы в обороне и призвал общество не молчать о ситуации. Он считает, что общественная активность способна остановить катастрофу. "Даже Покровск, Купянск или стремительные наступления россиян в эти дни — не такая сильная боль, как эти цифры", — подчеркнул Луценко.

Он добавил, что бегство из армии является угрозой для самого государства. "Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет — не будет ничего", — заявил он.

В завершение военный призвал к открытому обсуждению проблемы. По его словам, решения для спасения армии все еще возможны.

На момент публикации материала в Сухопутных войсках ВСУ заявление Игоря Луценко не комментировали.

Напомним, Фокус писал, как спасти украинскую армию и о простом механизме борьбы с СВЧ. Самая главная проблема Украины на данный момент — это привлечение людей в армию, считает военнослужащий Игорь Луценко.

