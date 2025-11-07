Тікають кожні 2 хвилини: за місяць армія втратила 21 тисячу військових, — Ігор Луценко

У жовтні з лав Збройних сил України самовільно залишили службу 21 тис 602 військовослужбовці. Це рекордна кількість за час повномасштабної війни, що свідчить про загострення внутрішніх проблем у війську.

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ та журналіст Ігор Луценко, наведена цифра є офіційною, однак реальні масштаби явища можуть бути значно більшими. Він назвав дезертирство головною проблемою армії, що безпосередньо впливає на обороноздатність країни.

Фото: Facebook Ігор Луценко

"21 тисяча 602 у жовтні. Двадцять одна тисяча шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно", — повідомив Ігор Луценко.

За його словами, така цифра є рекордною.

Військовий зазначив, що кількість втеч можна уявити у часових межах.

"Кожні дві хвилини з нашої армії тікає людина. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць", — написав Луценко.

Він наголосив, що кожна така втрата робить країну слабшою і додав, що офіційна статистика не охоплює всі випадки.

"Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються", — пояснив військовий.

У своїй заяві Луценко провів межу між армією, що відступає, і тією, що розбігається. "Армія, котра відкочується, — це армія, котра ще здатна перемогти. Армія, котра розбігається, котра від місяця до місяця втрачає все більше людей через дезертирство, — це вже небезпека для існування України", — зазначив він.

Луценко наголосив, що саме нестача воїнів призводить до щоденного просування ворога. Ресурсів на фронті достатньо, проте не вистачає людей. Через це навантаження на кожного солдата зростає.

Луценко також звернув увагу на значні проблеми в обороні і закликав суспільство не мовчати про ситуацію. Він вважає, що суспільна активність здатна зупинити катастрофу. "Навіть Покровськ, Куп’янськ чи стрімкі наступи росіян у ці дні — не такий сильний біль, як ці цифри", — підкреслив Луценко.

Він додав, що втечі з армії є загрозою для самої держави. "Армія відкотиться, але продовжить воювати. Але якщо армії немає — не буде нічого", — заявив він.

На завершення військовий закликав до відкритого обговорення проблеми. За його словами, рішення для порятунку армії все ще можливі.

На момент публікації матеріалу у Сухопутних військах ЗСУ заяву Ігоря Луценка не коментували.

