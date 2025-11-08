Минобороны представило "Пакет раненого": что в него входит

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Пакет раненого" — это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены.

Минобороны Украины разработало и начало закупки адаптивной одежды, которая имеет свободный крой и текстильные застежки (липучки). Это часть выполнения Плана мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года.

Этот "Пакет раненого" позволит медикам получить мгновенный и безболезненный доступ к пораженным участкам, а военнослужащий имеет возможность чувствовать себя более комфортно и автономно.

В Минобороны презентовали "Пакет раненого" Фото: Минобороны Украины

При этом такая одежда будет учитывать отдельные потребности женщин и мужчин.

В Минобороны отметили, что "Пакет раненого" — это комплексное и централизованное обеспечение адаптивной одеждой и средствами личной гигиены, которое позволяет решить вопрос в трех измерениях:

физический: обычная одежда не приспособлена для военных с аппаратами внешней фиксации или объемными повязками. Это создает постоянный дискомфорт;

психологический: отсутствие функциональной одежды заставляет раненого чувствовать себя зависимым от посторонней помощи. Воины часто прибывают в госпитали из района боевых действий без личных вещей;

медицинский: врачам сложно получить быстрый доступ к ранам для осмотра и манипуляций, не причиняя пациенту дополнительной боли.

По состоянию на 9 ноября ведомство уже передало 50 тысяч предметов адаптивной одежды, которые в первую очередь направлены в военно-медицинские учреждения в прифронтовых и приграничных областях.

Ожидается, что до конца 2025 года раненые военнослужащие получат более 450 тысяч единиц адаптивной одежды и 50 тысяч гигиенических наборов.

Такие планы Министерства обороны Украины были озвучены во время выездного заседания Совета безбарьерности, которое состоялось под председательством Премьер-министра Украины Юлии Свириденко и при участии Первой леди Украины Елены Зеленской.

