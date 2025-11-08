Міноборони презентувало "Пакунок пораненого": що в нього входить

У Міністерстві оборони України розповіли, що "Пакунок пораненого" — це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни.

Міноборони України розробило та розпочало закупки адаптивного одягу, який має вільний крій та текстильні застібки (липучки). Це частина виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

Цей "Пакунок пораненого" дозволить медикам отримати миттєвий та безболісний доступ до уражених ділянок, а військовослужбовець має змогу почуватися більш комфортно та автономно.

В Міноборони презентували "Пакунок пораненого" Фото: Міноборони України

При цьому такий одяг враховуватиме окремі потреби жінок та чоловіків.

У Міноборони зазначили, що "Пакунок пораненого" – це комплексне та централізоване забезпечення адаптивним одягом та засобами особистої гігієни, яке дозволяє вирішити питання у трьох вимірах:

фізичний: звичайний одяг не пристосований для військових з апаратами зовнішньої фіксації чи об’ємними пов'язками. Це створює постійний дискомфорт;

психологічний: відсутність функціонального одягу змушує пораненого почуватися залежним від сторонньої допомоги. Воїни часто прибувають до шпиталів з району бойових дій без жодних особистих речей;

медичний: лікарям складно отримати швидкий доступ до ран для огляду та маніпуляцій, не завдаючи пацієнту додаткового болю.

Станом на 9 листопада відомство вже передало 50 тисяч предметів адаптивного одягу, які першочергово направлено до військово-медичних закладів у прифронтових та прикордонних областях.

Очікується, що до кінця 2025 року поранені військовослужбовці отримають понад 450 тисяч одиниць адаптивного одягу та 50 тисяч гігієнічних наборів.

Такі плани Міністерства оборони України були озвучені під час виїзного засідання Ради безбар’єрності, яке відбулося під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та за участі Першої леді України Олени Зеленської.

