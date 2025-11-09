На войне погиб блогер Максим Тимощук: его больше года считали пропавшим без вести

На войне с российскими агрессорами погиб военный из Днепропетровской области Максим Тимощук. Он прославился благодаря своим шутливым роликам о службе в ВСУ.

Максим Тимощук погиб во время выполнения боевых задач, сообщили в Вишневской поселковой территориальной громаде Днепропетровской области. Там напомнили, что в 2018 году Тимощук — по специальности инженер-техник цветных металлов — демобилизовался, но уже в 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения, снова присоединился к рядам ВСУ.

"К сожалению, война унесла жизнь еще одного преданного сына Украины, достойного гражданина, мужественного воина. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и собратьям погибшего", — говорится в официальном сообщении.

Максим Тимощук был известен своими юмористическими видео о военной службе, которые он публиковал в соцсети TikTok. После июня 2024 года публикации прекратились, и с тех пор Тимощука считали пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что на войне погиб юморист КВН Артем Стовпяцкий. Он был одним из самых ярких участников украинского КВН и получил известность, когда выступал за команду "С потолка" из Черниговской лиги.

Также сообщалось, что брат журналиста ТСН погиб во время награждения. О гибели своего брата Владимира в результате удара российской баллистики сообщил журналист Дмитрий Святненко. Владимир Святненко служил в ВСУ с 2023 года и был участником многочисленных боевых операций в Крынках, Курахово, Марьянке и Красногоровке.