На війні загинув блогер Максим Тимощук: його понад рік вважали зниклим безвісті

На війні з російськими агресорами загинув військовий із Дніпропетровщини Максим Тимощук. Він прославився завдяки своїм жартівливим роликам про службу в ЗСУ.

Максим Тимощук загинув під час виконання бойових завдань, повідомили у Вишнівській селищній територіальній громаді Дніпропетровської області. Там нагадали, що у 2018 році Тимощук – за фахом інженер-технік кольорових металів – демобілізувався, але вже у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення, знову приєднався до лав ЗСУ.

"На жаль, війна забрала життя ще одного відданого сина України, гідного громадянина, мужнього воїна. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам загиблого", – йдеться у офіційному повідомленні.

Максим Тимощук був відомий своїми гумористичними відео про військову службу, які він поширював у соцмережі TikTok. Після червня 2024 року публікації припинилися, і відтоді Тимощука вважали зниклим безвісті.

Раніше стало відомо, що на війні загинув гуморист КВК Артем Стовпяцький. Він був одним з найяскравіших учасників українського КВК та здобув популярність, коли виступав за команду "С потолка" з Чернігівської ліги.

Також повідомлялося, що брат журналіста ТСН загинув під час нагородження. Про загибель свого брата Володимира внаслідок удару російської балістики повідомив журналіст Дмитро Святненко. Володимир Святненко служив у ЗСУ із 2023 року та був учасником численних бойових операцій у Кринках, Кураховому, Мар’янці та Красногорівці.