Кремль начал массовый набор добровольцев: они будут сбивать БПЛА и охотиться на ДРГ

В российских регионах формируют подразделения для защиты особо важных объектов, в первую очередь речь идет о борьбе с украинскими дронами. В росСМИ подсчитали, что кампания уже стартовала в почти 20 субъектах РФ.

Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон 4 ноября, и он позволяет использовать так резервистов и в мирное время. Добровольцы получат статус военнослужащих со всеми положенными льготами на тот период, пока будут защищать вражеские объекты. Об этом говорится в материале "Коммерсантъ" от 10 ноября.

Отмечается, что формирование специализированных отрядов резервистов началось еще до того, как правки вступили в силу. Одними из первых о формировании такого подразделения заявили власти Ленинградской области. К середине ноября, как известно, кампания уже охватила не менее 19 регионов.

В Татарстане уже набрали первый отряд из 21 бойца для охраны нефтяных объектов, который отправили на военные сборы в Казань. В Башкирии собирают создавать "мобильные огневые группы" для защиты объектов топливно-энергетического и нефтехимического комплекса. В Нижегородской области первые 15 добровольцев прошли этапы отбора в военкомате и после подготовки будут защищать объекты критической инфраструктуры.

В приграничье Белгородской, Брянской и Курской областей подобные отряды формировали еще в прошлом году, и они подчинялись местным властям. Сейчас в последних двух регионах формируют дополнительные подразделения, которые будут действовать совместно с уже созданными.

Добровольческие отряды на карте Фото: КоммерсантЪ

Журналисты отметили, что несмотря на заявления Минобороны РФ, что резервисты будут действовать только в пределах своего региона, законом такое ограничение не предусмотрено. Однако, по данным издания, это условие закрепляется в договоре, который подписывают добровольцы. В приграничных регионах кроме охраны объектов и защиты от БПЛА отряды будут заниматься пресечением деятельности ДРГ. При необходимости они смогут участвовать в эвакуации населения и поддержании режима контртеррористической операции.

В подразделения будут привлекать россиян из мобилизационного резерва в рамках специальных сборов. Предельный возраст зависит от звания: солдат и сержантов — до 50 лет, младших и старших офицеров — до 60-65 лет. От резервистов требуют категорию годности по состоянию здоровья не ниже B, минимальное образование в 9 классов и не иметь судимостей. Срок пребывания на сборах не будет превышать 6-12 месяцев. В случае гибели родные добровольцев будут получать выплаты и льготы, аналогичные установленным для военнослужащих.

Например, в Брянской области рядовой состав будет получать 40,5 тысячи рублей, а командиры отрядов — до 99,3 тысячи рублей. За каждое боевое дежурство будут доплачивать 4 тысячи рублей. Кроме того, резервисты будут получать единовременные выплаты от Минобороны (35 тысяч рублей) и из регионального бюджета (150 тысяч, если контракт на полгода, и 300 тысяч, если на год). В других регионах выплаты будут меньше (например, до 10 тысяч в Башкирии), но больше будут платить за участие в сборах (например, до 150 тысяч офицерам в Тульской области).

Напомним, ночью на 10 ноября в российском городе Туапсе Краснодарского края прогремели взрывы. Местные пожаловались на атаку БПЛА и пожар, под ударом оказался порт.

Ночью на 9 ноября серия мощных взрывов раздавалась в российском Воронеже. В сети сообщалось о вероятном "прилете" по ТЭЦ, в одном из районов начались перебои с электроснабжением и полностью исчез свет в некоторых домах.