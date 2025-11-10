Кремль розпочав масовий набір добровольців: вони будуть збивати БПЛА і полювати на ДРГ

У російських регіонах формують підрозділи для захисту особливо важливих об'єктів, у першу чергу йдеться про боротьбу з українськими дронами. У росЗМІ підрахували, що кампанія вже стартувала у майже 20 суб'єктах РФ.

Президент РФ Володимир Путін підписав відповідний закон 4 листопада, і він дозволяє використовувати так резервістів і в мирний час. Добровольці отримають статус військовослужбовців з усіма належними пільгами на той період, поки захищатимуть ворожі об'єкти. Про це йдеться у матеріалі "Коммерсантъ" від 10 листопада.

Зазначається, що формування спеціалізованих загонів резервістів почалося ще до того, як правки набрали чинності. Однією з перших про формування такого підрозділу заявила влада Ленінградської області. До середини листопада, як відомо, кампанія вже охопила щонайменше 19 регіонів.

У Татарстані вже набрали перший загін із 21 бійця для охорони нафтових об'єктів, який відправили на військові збори до Казані. У Башкирії збирають створювати "мобільні вогневі групи" для захисту об'єктів паливно-енергетичного і нафтохімічного комплексу. У Нижньогородській області перші 15 добровольців пройшли етапи відбору у військкоматі й після підготовки захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури.

У прикордонні Бєлгородської, Брянської і Курської областей подібні загони формували ще у минулому році, і вони підпорядковувалися місцевій владі. Нині в останніх двох регіонах формують додаткові підрозділи, які діятимуть спільно з уже створеними.

Добровольчі загони на мапі Фото: КоммерсантЪ

Журналісти наголосили, що попри заяви Міноборони РФ, що резервісти діятимуть лише в межах свого регіону, законом таке обмеження не передбачене. Однак, за даними видання, ця умова закріплюється у договорі, який підписують добровольці. В прикордонних регіонах окрім охорони об'єктів і захисту від БПЛА загони займатимуться припиненням діяльности ДРГ. За потреби вони зможуть брати участь в евакуації населення і підтримці режиму контртерористичної операції.

У підрозділи залучатимуть росіян з мобілізаційного резерву у межах спеціальних зборів. Граничний вік залежить від звання: солдатів і сержантів — до 50 років, молодших і старших офіцерів — до 60–65 років. Від резервістів вимагають категорію придатності за станом здоров'я не нижче B, мінімальну освіту в 9 класів і не мати судимостей. Термін перебування на зборах не перевищуватиме 6-12 місяців. В разі загибелі рідні добровольців отримуватимуть виплати та пільги, аналогічні встановленим для військовослужбовців.

Наприклад, у Брянській області рядовий склад отримуватиме 40,5 тисячі рублів, а командири загонів — до 99,3 тисячі рублів. За кожне бойове чергування доплачуватимуть 4 тисячі рублів. Окрім того, резервісти отримуватимуть одноразові виплати від Міноборони (35 тисяч рублів) і з регіонального бюджету (150 тисяч, якщо контракт на півроку, і 300 тисяч, якщо на рік). В інших регіонах виплати будуть менші (наприклад, до 10 тисяч у Башкирії), але більше платитимуть за участь у зборах (наприклад, до 150 тисяч офіцерам у Тульській області).

