Удары РФ по энергетике угрожают ядерной безопасности: Еврокомиссия бьет тревогу

Еврокомиссия предупредила, что массированные удары России по украинской энергетической инфраструктуре создают реальную угрозу для ядерной безопасности. Повреждения подстанций и линий электропередач, которые обеспечивают работу атомных электростанций, уже привели к перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением в разных регионах страны.

Об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анитта Гиппер во время брифинга для журналистов в Брюсселе 10 ноября, передает корреспондент "Европейской правды".

По словам Гиппер, удары России целенаправленно направлены на критические энергетические объекты Украины, включая подстанции, питающие атомные электростанции. Повреждение этих объектов не только вызывает перебои с электро-, водо- и теплоснабжением, но и непосредственно угрожает безопасности АЭС и стабильной работе энергосистемы страны.

"Путин продолжает терроризировать украинцев. Мы видим, что своими ударами он целенаправленно атакует критически важную энергетическую инфраструктуру, в частности подстанции, которые поставляют электроэнергию на атомные электростанции. Эта массированная атака привела к перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением и поставила под угрозу также ядерную безопасность", — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что ЕС продолжает поддерживать Украину в трех направлениях: вводит санкции против России, оказывает военную помощь и помогает восстанавливать критическую энергетическую инфраструктуру. Кроме того, Еврокомиссия координирует работу с международными партнерами, чтобы мобилизовать дополнительные ресурсы для укрепления украинской энергосистемы.

Кроме этого, Гиппер подчеркнула, что Украина остается крупнейшим получателем помощи ЕС в энергетическом секторе, а главная цель — минимизировать риски для мирного населения и защитить критически важные объекты, в частности атомные электростанции.

Напомним, что после массированного обстрела 8 ноября ТЭС "Центрэнерго" полностью остановили генерацию электроэнергии, а восстановление поврежденных объектов займет несколько недель. Из-за этого отключения света в Украине продолжат в 3-4 очереди, и с наступлением морозов они могут усилиться.

Также Фокус писал, что в ночь на 9 ноября российские войска совершили атаку на первую в Украине крупную теплоэлектростанцию на биомассе, повредив ее инфраструктуру.