Удари РФ по енергетиці загрожують ядерній безпеці: Єврокомісія б'є на сполох

Єврокомісія попередила, що масовані удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі створюють реальну загрозу для ядерної безпеки. Пошкодження підстанцій та ліній електропередач, які забезпечують роботу атомних електростанцій, вже призвели до перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням у різних регіонах країни.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Анітта Гіппер під час брифінгу для журналістів у Брюсселі 10 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

За словами Гіппер, удари Росії цілеспрямовано спрямовані на критичні енергетичні об’єкти України, включно з підстанціями, які живлять атомні електростанції. Пошкодження цих об’єктів не лише викликає перебої з електро-, водо- та теплопостачанням, а й безпосередньо загрожує безпеці АЕС та стабільній роботі енергосистеми країни.

"Путін продовжує тероризувати українців. Ми бачимо, що своїми ударами він цілеспрямовано атакує критично важливу енергетичну інфраструктуру, зокрема підстанції, які постачають електроенергію до атомних електростанцій. Ця масована атака призвела до перебоїв з електро-, водо– та теплопостачанням і поставила під загрозу також ядерну безпеку", — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона також наголосила, що ЄС продовжує підтримувати Україну у трьох напрямках: запроваджує санкції проти Росії, надає військову допомогу та допомагає відновлювати критичну енергетичну інфраструктуру. Крім того, Єврокомісія координує роботу з міжнародними партнерами, щоб мобілізувати додаткові ресурси для зміцнення української енергосистеми.

Окрім цього, Гіппер підкреслила, що Україна залишається найбільшим отримувачем допомоги ЄС в енергетичному секторі, а головна мета — мінімізувати ризики для мирного населення та захистити критично важливі об’єкти, зокрема атомні електростанції.

Нагадаємо, що після масованого обстрілу 8 листопада ТЕС "Центренерго" повністю зупинили генерацію електроенергії, а відновлення пошкоджених об’єктів триватиме кілька тижнів. Через це відключення світла в Україні продовжать у 3–4 черги, і з настанням морозів вони можуть посилитися.

Також Фокус писав, що в ніч на 9 листопада російські війська здійснили атаку на першу в Україні велику теплоелектростанцію на біомасі, пошкодивши її інфраструктуру.