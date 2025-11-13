Без "Арматы", Су-75 и ПАК-ДА: почему оборонная промышленность РФ провалилась в кризис

До начала войны РФ хвасталась новым танком Т-14 "Армата", но его не заметили на поле боя и почему-то не продают за границу. На фронте в Украине появляются новейшие Су-57, но один самолет уничтожили прямо на аэродроме, а производство ограничили из-за дефицита западных компонентов. Какие способности военно-промышленного комплекса РФ и действительно ли на четвертом году войны начался кризис?

Российская оборонная промышленность страдает под бременем военных нужд и санкций. Крупные программы — Су-75, Су-57, Т-14 "Армата" и PAK DA — постоянно срываются, а заводы конкурируют между собой за микросхемы, инвестиции и квалифицированную рабочую силу.

Фокус перевел статью ученого и бывшего пехотинца армии США Брента М. Иствуда для портала The National Security Journal. В статье "Российская армия переживает кризис" Иствуд исследовал ситуацию в российской военной промышленности и объяснил, смогут ли ВС РФ получить новую военную технику для продолжения войны в Украине.

Почему российская оборонная промышленность терпит крах

У ВС РФ проблемы с закупками оборонной продукции. Владимир Путин, его генералы и адмиралы часто дают завышенные обещания и не выполняют их. Россияне явно испытывают трудности в войне против Украины и не могут создать так необходимое Путину "супероружие".

Трудности в России начались сразу после распада Советского Союза. Нехватка финансов негативно сказалась на военных потребностях. Правительство работало в хаотичном режиме, уделяя основное внимание поддержке молодой рыночной экономики и другим внутриполитическим проблемам.

Это привело к отмене и задержкам различных программ по строительству самолетов и кораблей. На восстановление оборонной промышленности ушли годы.

Неудачи с престижными проектами

Теперь, в связи с войной в Украине, Россия должна снова пересмотреть закупки оборонной продукции в рамках дорогостоящих и амбициозных программ, таких как Су-75, Су-57, Т-14 "Армата" и ">ПАК-ДА. Например, стелс-истребитель Су-75 не производится в больших количествах и не пользуется спросом на экспортном рынке.

То же самое касается и Су-57, который к тому же не может похвастаться выдающимися боевыми результатами в небе над Украиной. ОБТ Т-14 "Армата" оказался дорогим и переоцененным. У России возникли трудности при его серийном производстве. Возможно, эту неудачную программу придется отменить. Производство бомбардировщика нового поколения ПАК-ДА тоже много раз останавливали и начинали снова. Неизвестно, когда этот стелс-самолет поступит на вооружение. К тому же у российского флота нет действующего авианосца, что также довольно печально.

Низкий моральный дух рабочей силы

Одной из больших проблем является моральный дух. Россияне поражены трудностями в противостоянии с силами обороны Украины, а также невероятным количеством жертв и уничтоженной техники. Работники различных оборонных ведомств спрашивают себя, сохранят ли они тот же уровень национальной гордости и престижа, которым они пользовались до войны.

Санкции мешают разработке высокотехнологичных систем

Кроме того, международные санкции нанесли ущерб цепочкам поставок в оборонной сфере. Темпы технологических инноваций снизились до неэффективного уровня. Производственные конвейеры простаивают, а рабочие остаются без работы, не выполняя плановых показателей.

В стране нет микропроцессоров из США, Европы или Японии. Единственный шанс для россиян продолжить создание передовых систем вооружения — это полагаться на страны второго эшелона, которые поставляют некоторые компоненты, несмотря на санкции. Такие запчасти имеют более низкое качество и часто задерживаются, если вообще доходят до России.

Время определить приоритеты

В России слишком много систем вооружения, которые эксплуатируются одновременно, и расставить приоритеты бывает непросто. Следует ли ей сосредоточиться на армии, которой необходима быстрая замена танков и бронетехники? А как же военно-морской флот и его потребность в новых кораблях взамен уничтоженных, таких как флагман Черного моря "Москва", который считался одним из лучших кораблей флота? Тем временем военно-воздушные силы также нуждаются в больших инвестициях в связи с одновременной разработкой Су-57, Су-75 и ПАК-ДА.

На все это просто не хватает времени, денег и ресурсов. Россия зависит от цен на нефть, чтобы сохранить свои доходы и направить их на ведение войны и оборонные закупки. Но с начала этого года цена на сырую нефть упала на 18%.

Россия рассчитывает на Китай в вопросах закупки углеводородов, но этих закупок может оказаться недостаточно для обеспечения оборонной промышленности.

Квалифицированная рабочая сила гибнет в Украине

Хватает ли России квалифицированных рабочих? Необходимо уделять особое внимание набору и удержанию высококвалифицированных работников для производства военной техники. Но из-за войны молодые здоровые мужчины, которые могли бы пополнить ряды работников оборонной промышленности, воюют и гибнут в Украине.

В результате остаются только пожилые работники, которым не хватит выносливости для выполнения физически тяжелой работы. Следует закончить войну, чтобы обучить и подготовить новое поколение для работы на военных заводах.

России может не хватить финансов для инвестиций во все эти программы. Для удовлетворения военных потребностей нужны триллионы рублей.

"Производство "изделий из металла", которое выросло на 26,4% в 2023 году и на 31,6% в 2024 году, в сентябре сократилось на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 21,2% в августе", сообщает Moscow Times.

Рост производства замедляется по всем направлениям, а впереди еще большие задержки с поставками ценного оборудования.

"Институт экономического прогнозирования Российской академии наук сообщил, что 18 из 24 подсекторов производства, которые в совокупности производят почти 80% товаров страны, сейчас находятся в состоянии рецессии", — также отмечает Moscow Times.

Российскому правительству придется увеличить дефицит бюджета, чтобы финансировать военные действия, и в секторе закупок для оборонных нужд может возникнуть нехватка средств.

Все это плохие новости для Путина. К тому же в оборонной промышленности все еще сохраняются пережитки советской системы. Вероятно, придется придумать производственные квоты, чтобы порадовать "дорогого вождя".

Это мешает внедрению новых производственных технологий. Заводы разбросаны по всей стране, что создает проблемы с эффективностью и экономией за счет масштаба.

Научные исследования и разработки тоже далеки от того уровня, который позволил бы российской оборонной промышленности достойно встретить 2030-е годы. До сих пор живы пережитки советской ментальности, согласно которой все "и так сойдет".

Кремлю необходимо поощрять научные исследования двойного назначения в университетах, но в отличие от США, в России практически нет технологических центров, возглавляемых университетскими учеными.

У России впереди куча работы. Война вступает в четвертый год, и ее завершения не видно, а оборонные предприятия сосредоточены на производстве танков и бронетранспортеров старых моделей, из-за чего производство новой военной техники отстает. Проблемы с цепочками поставок и снижение темпов производства создают дополнительные трудности.

Молодые, энергичные работники, которые обычно пополняют ряды оборонной промышленности, либо на фронте, либо уже погибли или были ранены в бою. Это лишает Россию целого поколения рабочих.

Санкции не будут ослаблены, а финансы останутся ограниченными, пока продолжается война на истощение. Оборонная промышленность выдыхается, и Путину придется ставить вопрос, сможет ли он изготовить достаточное количество своих "вундерваффе", чтобы изменить исход войны.

Восстановление российского производства оружия займет годы, и это устраивает Украину, США и НАТО, которые рассчитывают продолжать давить на Путина и ограничивать производственные возможности его страны.

