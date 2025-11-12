Новые "серые зоны" и активность ВС РФ под Волчанском: что угрожает Харьковской области (видео)

Российские войска пересекли государственную границу Украины в районе Бологовки Харьковской области и заняли так называемую "буферную зону" шириной около 5 км. Какие цели преследует противник, и чем угрожает сложившаяся ситуация в Харьковской области рассказал военный обозреватель Денис Попович.

В эфире Radio NV Попович прокомментировал последние события в Харьковской области, где было зафиксировано локальное продвижение подразделений Вооруженных силы РФ, что может угрожать обороне Купянска и Волчанска.

Денис Попович о ситуации на фронте в Харьковской области (смотреть с 20:10)

Он подтвердил, что российские войска заняли серую зону в приграничных районах Харьковской области. По его словам, противник стремится занимать новые участки фронта с целью оттягивания украинских войск и ослабления других направлений.

"Враг может занимать такие серые зоны, чтобы обозначать новые угрозы, и делать так, чтобы оттягивали туда свои войска. По Волчанску. Там россияне вновь формируют фланговые охваты, поэтому там ситуация осложняется", — сказал Попович.

Обозреватель считает, что в настоящее время военное командование РФ пытается "что-то захватить", преследуя и политические цели. Это должно стать сигналом для западных партнеров Украины, чтобы сесть за стол переговоров и закончить войну на условиях Москвы.

"Если россияне заявят про захват Волчанска, то для них это также будет важной победой с точки зрения геополитики. Они хотят показать какой-то результат: вот смотрите, западные партнеры, все что бы вы не делали для Украины заканчивается тем, что мы что-то захватываем и продвигаемся", — пояснил Попович.

Наступление РФ - ситуация около Бологовки Харьковськоъ области 11 ноября Фото: DeepState

Ситуация в Харьковской области

Напомним, основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что российская армия проводит локальные продвижения в районе Волчанска. Эти действия, по его оценке, являются частью подготовки к объединению группировок в Волчанске и Двуречной. В случае неудачи наступления на Купянск противник может сосредоточить усилия именно на этом направлении.

В очередной сводке Генштаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Одрадное, а также в направлении Двуречанского. Продолжаются бои и на Купянском направлении, где за прошедшие сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового.

Тем временем начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал об угрозе нового наступления РФ в районе Волчанска Харьковскої области.