Снайперский выстрел "леопарда": украинские танкисты подбили Т-72 на расстоянии свыше 5 км

Украинские танкисты установили два уникальных рекорда дальности точного огня, поразив российскую бронетехнику на большой, по меркам танкового боя, дистанции. Экипажи танков Leopard 2A6 и шведского Strv 122 (модификация Leopard) подбили танк Т-72 армии РФ с расстояния 5,5 км, и бронетранспортер противника с 6 км 50 м.

Бойцы 21-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ показали исключительную точность при стрельбе на дальние дистанции, поразив вражескую технику буквально прямой наводкой. Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 21-й ОМБр Сергей Дибров.

"Наши танкисты установили два мировых рекорда, которые достойны Книги рекордов Гиннесса. Первый случай – на счету экипажа танка "Леопард", поразившего российский Т-72 на расстоянии 5,5 км. А второй рекорд в активе шведского танка бригады, который с помощью тепловизора одним выстрелом поразил российский БТР на расстоянии 6 км 50 м. И это было сделано одним выстрелом", — рассказал Дибров.

Офицер подчеркнул, что оба попадания были подтверждены и зафиксированы в документах подразделения, однако официально зарегистрировать рекорды невозможно — условия Книги рекордов Гиннесса требуют присутствия комиссии и специальных измерений, что в зоне активных боевых действий выполнить невозможно.

По словам Диброва, 21-я ОМБр эксплуатирует две модификации Leopard — 2A6 и 2A5, поставленные из Германии и Швеции. Он отметил, что шведские машины были очень качественно модернизированы до современного уровня.

"Мы знаем, на что эти машины способны. Они могут вытянуть Т-72 с поля боя через минное поле и вернуться даже после нескольких попаданий FPV-дронов. Это мощная, надежная и эффективная техника. Танкисты, служившие раньше на советских машинах, говорят, что это просто разные технические уровни", — добавил он.

Отметим, что Leopard 2A6 и 2A5 уже активно применяются в составе украинских механизированных подразделений. По данным открытых источников, оба танка оснащены системой управления огнем с лазерным дальномером, цифровыми баллистическими вычислителями и многоканальными тепловизионными прицелами, что обеспечивает точность стрельбы даже на дистанциях, значительно превышающих стандартные боевые условия.

Основные технические характеристики Leopard 2A6 / 2A5

Основное вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/55 (2A6) / L/44 (2A5)

Прицельная дальность: до 6 км (в зависимости от типа боеприпаса и условий)

Боекомплект: 42 выстрела

Масса: 59,5 т (2A5), 62,3 т (2A6)

Двигатель: дизель MTU MB 873 Ka-501, 1500 л.с.

Максимальная скорость: 68 км/ч

Бронирование: комбинированное многослойное с модульными элементами защиты

Ранее мы подробно писали о шведской модификации танка Leopard Strv 122. Данная машина отличается надежной бронезащитой, способной выдержать попадание противотанковых управляемых ракет, а также высокой скоростью, маневренностью и огневой мощью.