Снайперський постріл "леопарда": українські танкісти підбили Т-72 на відстані понад 5 км

Українські танкісти встановили два унікальних рекорди дальності точного вогню, уразивши російську бронетехніку на великій, за мірками танкового бою, дистанції. Екіпажі танків Leopard 2A6 і шведського Strv 122 (модифікація Leopard) підбили танк Т-72 армії РФ з відстані 5,5 км, і бронетранспортер противника з 6 км 50 м.

Бійці 21-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ показали виняткову точність під час стрільби на далекі дистанції, уразивши ворожу техніку буквально прямою наводкою. Про це розповів начальник відділення комунікацій 21-ї ОМБр Сергій Дібров.

"Наші танкісти встановили два світових рекорди, які гідні Книги рекордів Гіннесса. Перший випадок — на рахунку екіпажу танка "Леопард", який уразив російський Т-72 на відстані 5,5 км. А другий рекорд в активі шведського танка бригади, який за допомогою тепловізора одним пострілом уразив російський БТР на відстані 6 км 50 м. І це було зроблено одним пострілом", — розповів Дібров.

Відео дня

Офіцер наголосив, що обидва влучання було підтверджено та зафіксовано в документах підрозділу, однак офіційно зареєструвати рекорди неможливо — умови Книги рекордів Гіннесса вимагають присутності комісії та спеціальних вимірювань, що в зоні активних бойових дій виконати неможливо.

Важливо

Куди зникла танкова армія ЗСУ: аналітик пояснив, чому бронемашини стали "тактичною слабкістю"

За словами Діброва, 21-ша ОМБр експлуатує дві модифікації Leopard — 2A6 і 2A5, які були поставлені з Німеччини та Швеції. Він зазначив, що шведські машини були дуже якісно модернізовані до сучасного рівня.

"Ми знаємо, на що ці машини здатні. Вони можуть витягнути Т-72 з поля бою через мінне поле і повернутися навіть після кількох влучень FPV-дронів. Це потужна, надійна та ефективна техніка. Танкісти, які служили раніше на радянських машинах, кажуть, що це просто різні технічні рівні", — додав він.

Зазначимо, що Leopard 2A6 і 2A5 вже активно застосовуються у складі українських механізованих підрозділів. За даними відкритих джерел, обидва танки оснащені системою управління вогнем з лазерним далекоміром, цифровими балістичними обчислювачами та багатоканальними тепловізійними прицілами, що забезпечує точність стрільби навіть на дистанціях, які значно перевищують стандартні бойові умови.

Основні технічні характеристики Leopard 2A6 / 2A5 Leopard 2A6 / 2A5

Основне озброєння: 120-мм гладкоствольна гармата Rheinmetall L/55 (2A6) / L/44 (2A5)

Прицільна дальність: до 6 км (залежно від типу боєприпасу та умов)

Боєкомплект: 42 постріли

Маса: 59,5 т (2A5), 62,3 т (2A6)

Двигун: дизель MTU MB 873 Ka-501, 1500 к.с.

Максимальна швидкість: 68 км/год

Бронювання: комбіноване багатошарове з модульними елементами захисту

Раніше ми докладно писали про шведську модифікацію танка Leopard Strv 122. Ця машина вирізняється надійним бронезахистом, здатним витримати влучання протитанкових керованих ракет, а також високою швидкістю, маневреністю і вогневою міццю.