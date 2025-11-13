Украинские компании помогали Ирану создавать дроны и баллистику: расследование Минфина США

Соединенные Штаты объявили о разоблачении международной сети, которая оказывала поддержку Ирану в производстве баллистических ракет и беспилотников. Согласно заявлению Министерства финансов США, в схему были вовлечены десятки компаний и частных лиц из разных стран, включая Украину.

В документе, опубликованном 12 ноября, говорится о проведенной проверке 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство иранских баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов. Против них американские власти ввели санкции.

По словам заместителя министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джона К. Херли, Тегеран использует финансовые системы для отмывания денег, закупки компонентов для своих программ по ядерному и обычному оружию, а также для поддержки своих террористических агентов.

Відео дня

Одна из выявленных сетей, так называемой "MVM partnership" с 2023 года координировала закупку деталей для баллистических ракет в Китае. Другая занималась поставками компонентов для иранских беспилотников, используя украинские фирмы "ГК Императив Украина" и "Экофера" как прикрытие для сделок.

HESA и роль украинских компаний

Сеть, по данным США, оказывала поддержку иранской компании HESA — государственной дочерней структуре Министерства обороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL), которая занимается производством военных самолетов и беспилотников семейства Ababil.

Упоминается иранский агент по закупкам Бахрам Табиби использовал свои подставные компании в Украине для приобретения и поставки аэрокосмических материалов, включая индикаторы положения и магнитометры, предназначенные для HESA.

В схеме также участвовал Батул Шафии, который координировал переводы средств от HESA украинским компаниям "ГК Императив Украина" и "Экофера", а также обеспечивал поставки оборудования из Украины в Иран. Кроме того, иранский гражданин Саид Пахлавани Неджад выступал посредником между украинскими фирмами и HESA, способствуя продаже компонентов генераторов, двигателей, индикаторов положения, датчиков и другого оборудования.

Напомним, что еще в 2022 году в иранских дронах-камикадзе Shahed-136 специалисты обнаруживали элементы украинского производства — электрические реле, изготовленные Харьковским государственным заводом "Радиореле", ныне подчиненным Фонду госимущества Украины. Однако впоследствии, как отметили в "Милитарном", комплектующие украинского происхождения в иранских беспилотниках отсутствовали.