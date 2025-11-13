Українські компанії допомагали Ірану створювати дрони і балістику: розслідування Мінфіну США

Сполучені Штати оголосили про викриття міжнародної мережі, яка надавала підтримку Ірану у виробництві балістичних ракет і безпілотників. Згідно із заявою Міністерства фінансів США, до схеми були залучені десятки компаній і приватних осіб із різних країн, включно з Україною.

У документі, опублікованому 12 листопада, ідеться про проведену перевірку 32 фізичних і юридичних осіб, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво іранських балістичних ракет і безпілотних літальних апаратів. Проти них американська влада ввела санкції.

За словами заступника міністра фінансів США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Джона К. Херлі. Херлі, Тегеран використовує фінансові системи для відмивання грошей, закупівлі компонентів для своїх програм з ядерної та звичайної зброї, а також для підтримки своїх терористичних агентів.

Відео дня

Одна з виявлених мереж, так званої "MVM partnership", з 2023 року координувала закупівлю деталей для балістичних ракет у Китаї. Інша займалася поставками компонентів для іранських безпілотників, використовуючи українські фірми "ГК Імператив Україна" і "Екофера" як прикриття для угод.

HESA і роль українських компаній

Мережа, за даними США, надавала підтримку іранській компанії HESA — державній дочірній структурі Міністерства оборони та збройних сил Ірану (MODAFL), яка займається виробництвом військових літаків і безпілотників сімейства Ababil.

Згадується, що іранський агент із закупівель Бахрам Табібі використовував свої підставні компанії в Україні для придбання і постачання аерокосмічних матеріалів, включно з індикаторами положення і магнітометрами, призначеними для HESA.

У схемі також брав участь Батул Шафії, який координував перекази коштів від HESA українським компаніям "ГК Імператив Україна" та "Екофера", а також забезпечував постачання обладнання з України до Ірану. Крім того, іранський громадянин Саїд Пахлавані Неджад виступав посередником між українськими фірмами й HESA, сприяючи продажу компонентів генераторів, двигунів, індикаторів положення, датчиків та іншого обладнання.

Нагадаємо, що ще 2022 року в іранських дронах-камікадзе Shahed-136 фахівці виявляли елементи українського виробництва — електричні реле, виготовлені Харківським державним заводом "Радіореле", нині підпорядкованим Фонду держмайна України. Однак згодом, як зазначили в "Мілітарному", комплектуючі українського походження в іранських безпілотниках були відсутні.