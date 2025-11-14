В ГУР показали кадры диверсии на Транссибирской магистрали в РФ (видео)

Украинские военные разведчики 13 ноября провели спецоперацию, которая заблокировала движение поездов по Транссибирской магистрали.

Взрыв прозвучал возле населенного пункта Сосновка неподалеку от Хабаровска, парализовав движение на ключевой железнодорожной артерии РФ, по которой поставляются оружие и боеприпасы, в том числе и из Северной Кореи. Кадры спецоперации разведчики показали на официальных страницах Главного разведывательного управления Минобороны Украины.

Сначала была проведена разведка на местности, после чего участники миссии заложили три взрывных устройства с контролированным дистанционным подрывом.

Мощный взрыв прогремел во время приближения эшелона, в результате чего под откос сошел грузовой поезд, а также было повреждено железнодорожное полотно. Очевидцы пишут, что взрывы были слышны продолжительное время, а к месту происшествия мчались автомобили экстренных служб.

Местные власти объяснили грохот на железной дороге "ремонтными работами", а позже сообщили о некоторых изменениях в движениях поездов.

"Кремлевские спецслужбы еще раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами. Работа по демонтажу логистических способностей врага продолжается!" – подчеркнули в ГУР МОУ.

Это – не первая подобная диверсия. В июле прошлого года участники партизанского движения "Атеш" подорвали железнодорожное полотно вблизи российского города Екатеринбурга, по которому транспортировали северокорейские боеприпасы. Журналистов и даже ремонтников долгое время не пускали к месту происшествия на Транссибе.

