У ГУР показали кадри диверсії на Транссибірській магістралі в РФ (відео)

Українські військові розвідники 13 листопада провели спецоперацію, що заблокувала рух поїздів Транссибірською магістраллю.

Вибух пролунав біля населеного пункту Соснівка неподалік від Хабаровська, паралізувавши рух на ключовій залізничній артерії РФ, якою постачають зброю і боєприпаси, зокрема і з Північної Кореї. Кадри спецоперації розвідники показали на офіційних сторінках Головного розвідувального управління Міноборони України.

Спочатку було проведено розвідку на місцевості, після чого учасники місії заклали три вибухові пристрої з контрольованим дистанційним підривом.

Потужний вибух прогримів під час наближення ешелону, внаслідок чого під укіс зійшов вантажний поїзд, а також було пошкоджено залізничне полотно. Очевидці пишуть, що вибухи було чути тривалий час, а до місця події мчали автомобілі екстрених служб.

Відео дня

Місцева влада пояснила гуркіт на залізниці "ремонтними роботами", а пізніше повідомила про деякі зміни в русі поїздів.

"Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об'єктами. Робота з демонтажу логістичних спроможностей ворога триває!" — наголосили в ГУР МОУ.

Це — не перша подібна диверсія. У липні минулого року учасники партизанського руху "Атеш" підірвали залізничне полотно поблизу російського міста Єкатеринбурга, яким транспортували північнокорейські боєприпаси. Журналістів і навіть ремонтників тривалий час не пускали до місця події на Транссибі.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомили про те, що Росія планує залучити до збірки "Шахедів" 12 тисяч громадян Північної Кореї, обіцяючи їм по $2,5 на годину і 12-годинну схему.

Також повідомлялося, що розвідники показали відео спецоперації в одному з важливих районів Покровська. Вони пробили наземний коридор у важливому районі міста.