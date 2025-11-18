"Ни Киев, ни Париж не имеют средств": Украина может получить 100 самолетов Rafale, но есть сомнения, — WSJ

Франция планирует предоставить Украине масштабную военную поддержку, которая предусматривает обновление воздушных сил и поставки современных систем противовоздушной обороны. В то же время эксперты выражают сомнения относительно финансовой способности сторон реализовать эти амбициозные планы.

Как сообщает The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября посетил Париж для обсуждения и подписания соглашения о поставках французского оружия. Украинская сторона планирует приобрести различные виды вооружения — от беспилотников и управляемых боеприпасов до современных систем противоракетной обороны Samp/T и сотни истребителей Rafale.

Аналитики отмечают, что в случае реализации этих планов и дополнительной закупки самолетов Gripen из Швеции, Украина могла бы сформировать самый большой парк боевых самолетов в Европе за пределами России. Однако некоторые специалисты выражают сомнения относительно целесообразности таких масштабных расходов, учитывая реальные потребности украинских военных на фронте и финансовые ограничения союзников в Европе.

Кроме того, источники сообщают, что как Украина, так и Франция не имеют четко определенных финансовых ресурсов для реализации всех запланированных проектов. В ЕС отмечают, что уже весной Киев может столкнуться с дефицитом средств, тогда как во Франции смены правительств и борьба с бюджетным дефицитом также затрудняют выполнение обещаний.

По словам экспертов, стремление Украины закупать европейское вооружение указывает на намерение диверсифицировать поставки и уменьшить зависимость от США. Отмечается, что Киев заинтересован в европейском аналоге системы Patriot — Samp/T, поставки которой во Францию и Италию ожидаются в начале следующего года.

В то же время отмечается, что Великобритания и Германия уже передали Украине значительные объемы вооружения и бронетехники собственного производства. Французские чиновники, по данным источников, выступают за разработку ЕС долгосрочной стратегии финансирования оборонных потребностей Украины.

Одним из возможных механизмов финансирования называют предоставление Киеву займа объемом 183 млрд евро за счет замороженных российских активов в Бельгии. Однако некоторые представители ЕС высказывают опасения относительно юридических и политических рисков такого решения, поскольку средства находятся под контролем финансового посредника Euroclear.

Аналитики предполагают, что инициатива Украины по закупке французского вооружения может иметь политический подтекст: стремление привлечь Париж к тому, чтобы убедить Бельгию выделить замороженные российские активы для финансирования оборонных нужд Киева.

Исследователи также указывают на возможные проблемы с производством 100 истребителей Rafale в течение десяти лет, поскольку на изготовление одного самолета уходит два-три года, а компания Dassault Aviation уже имеет более двухсот заказов на ближайшие пять лет. Высказывается мнение, что на данном этапе это больше похоже на политические заявления, чем на конкретные обязательства.

Напомним, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали соглашение об усилении оборонного потенциала Украины.

Также Фокус писал, что, по мнению эксперта, Rafale могут стать первым типом боевых самолетов, который позволит Украине вести воздушные бои с российской авиацией на равных. Сейчас ни один из имеющихся у нас образцов не имеет таких возможностей