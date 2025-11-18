"Ні Київ, ні Париж не мають коштів": Україна може отримати 100 літаків Rafale, але є сумніви, — WSJ

Франція планує надати Україні масштабну військову підтримку, яка передбачає оновлення повітряних сил та постачання сучасних систем протиповітряної оборони. Водночас експерти висловлюють сумніви щодо фінансової спроможності сторін реалізувати ці амбітні плани.

Як повідомляє The Wall Street Journal, президент України Володимир Зеленський у середині листопада відвідав Париж для обговорення та підписання угоди про постачання французької зброї. Українська сторона планує придбати різні види озброєння — від безпілотників і керованих боєприпасів до сучасних систем протиракетної оборони Samp/T і сотні винищувачів Rafale.

Аналітики зазначають, що у разі реалізації цих планів та додаткової закупівлі літаків Gripen зі Швеції, Україна могла б сформувати найбільший парк бойових літаків у Європі поза межами Росії. Проте деякі спеціалісти висловлюють сумніви щодо доцільності таких масштабних витрат, зважаючи на реальні потреби українських військових на фронті та фінансові обмеження союзників у Європі.

Крім того, джерела повідомляють, що як Україна, так і Франція не мають чітко визначених фінансових ресурсів для реалізації всіх запланованих проєктів. У ЄС зауважують, що вже навесні Київ може зіткнутися з дефіцитом коштів, тоді як у Франції зміни урядів та боротьба з бюджетним дефіцитом також ускладнюють виконання обіцянок.

За словами експертів, прагнення України закуповувати європейське озброєння вказує на намір диверсифікувати постачання та зменшити залежність від США. Наголошується, що Київ зацікавлений у європейському аналогу системи Patriot — Samp/T, поставки якої до Франції та Італії очікуються на початку наступного року.

Водночас зазначається, що Велика Британія та Німеччина вже передали Україні значні обсяги озброєння та бронетехніки власного виробництва. Французькі чиновники, за даними джерел, виступають за розробку ЄС довгострокової стратегії фінансування оборонних потреб України.

Одним із можливих механізмів фінансування називають надання Києву позики обсягом 183 млрд євро за рахунок заморожених російських активів у Бельгії. Проте деякі представники ЄС висловлюють побоювання щодо юридичних і політичних ризиків такого рішення, оскільки кошти перебувають під контролем фінансового посередника Euroclear.

Аналітики припускають, що ініціатива України щодо закупівлі французького озброєння може мати політичний підтекст: прагнення залучити Париж до того, щоб переконати Бельгію виділити заморожені російські активи для фінансування оборонних потреб Києва.

Дослідники також вказують на можливі проблеми з виробництвом 100 винищувачів Rafale протягом десяти років, оскільки на виготовлення одного літака йде два-три роки, а компанія Dassault Aviation уже має понад двісті замовлень на найближчі п’ять років. Висловлюється думка, що на даному етапі це більше схоже на політичні заяви, ніж на конкретні зобов’язання.

Нагадаємо, що 17 листопада президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон підписали угоду про посилення оборонного потенціалу України.

Також Фокус писав, що, на думку експерта, Rafale можуть стати першим типом бойових літаків, який дасть змогу Україні вести повітряні бої з російською авіацією на рівних. Нині жоден із наявних у нас зразків не має таких можливостей