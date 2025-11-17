"Станемо з росіянами на рівних": експерт розповів, як винищувачі Rafale посилять українську авіацію

Україна та Франція підписали стратегічну угоду, яка відкриває можливість постачання багатоцільових винищувачів Rafale, і цей крок може суттєво змінити ситуацію в повітрі та посилити спроможність України протидіяти російській авіації. Про те, яку роль ці літаки можуть відіграти на фронті та коли їх реально очікувати, в коментарі УНІАН розповів авіаційний експерт Валерій Романенко.

За словами експерта, Rafale можуть стати першим типом бойових літаків, який дозволить Україні вести повітряні бої з російською авіацією на рівних. Нині жоден із наявних у нас зразків не має таких можливостей, а F-16, попри свою ефективність у певних тактиках, все одно поступається російським літакам за озброєнням і радіолокаційними засобами.

"Ті літаки, які ми зараз маємо, не здатні на рівних вести повітряні бої. А нам треба нищити носіїв КАБів. На жаль, F-16 як за озброєнням, так і в контексті радарів не здатні на рівних вступати у повітряні бої з російськими винищувачами. А потреба у нас така є, щоб ми не були камікадзе, жертвами, а щоб могли їх уражати, і бажано з такою ж вірогідністю, як і вони нас", — пояснив він.

Rafale та шведські Gripen, які Україна також може отримати у майбутньому, за словами експерта, мають істотну перевагу над російськими літаками у виявленні цілей та низькій помітності. Екрановані двигуни дають змогу зменшити ефективну поверхню відбиття, завдяки чому російські радари бачать такі винищувачі на набагато меншій дистанції, ніж західні комплекси бачать їхні літаки.

"Росіяни можуть їх бачити десь за 150 км, а ми такий російський винищувач зможемо побачити на відстані до 200 км.Тому, якщо ми отримаємо ці винищувачі з ракетами Meteor, тоді за можливостями радара й озброєння ми зможемо знищувати російські повітряні засоби до того, як вони побачать наші літаки", — підкреслив Романенко.

Коли винищувачі Rafale прибудуть до України

Разом з тим Романенко попереджає, що процес отримання Rafale не буде швидким. Компанія Dassault Aviation зараз виконує велике експортне замовлення майже на 300 винищувачів, а виробничі темпи, навіть у разі збільшення, залишаються відносно невисокими. За його словами, реалістично очікувати появу перших Rafale в Україні не раніше ніж через три роки. Водночас можливим є передання вживаних літаків для первинного освоєння персоналом, адже навіть машини, що перебувають на службі з 2004 року, зберігають актуальність та бойову ефективність.

Експерт також застерігає, що постачання сильно залежить від внутрішньої ситуації у Франції та від того, хто прийде до влади.

"Якщо у Франції прийдуть до влади друзі Путіна, то нам просто обріжуть постачання усього до цих літаків: озброєння, запасних частин, програмного забезпечення. І тоді літаки просто залишаться на землі як цілі для ворожих ракетних атак", — сказав він.

Щодо підготовки екіпажів, мінімальний термін навчання, за оцінкою Романенка, становить близько восьми місяців. Пілоти, які вже мають досвід роботи з F-16, можуть скоротити цей час, адже не потребуватимуть мовної підготовки та знайомі з системами НАТО.

"Можливо, якщо направлять вчитися льотчиків, які літали на F-16, тоді час підготовки зменшиться мінімально вдвічі", — уточнив експерт.

Водночас він визнає, що українська авіація сьогодні перетворюється на своєрідний "зоопарк" — настільки різнорідним стає склад типів літаків. Це ускладнює логістику, технічне обслуговування та переміщення між аеродромами, які й так мають працювати в умовах постійної загрози ударів. На більшості баз просто немає фахівців, які здатні оперативно обслуговувати всі типи літаків.

Попри це, експерт переконаний: у разі отримання Rafale з сучасним озброєнням Україна вперше отримає можливість вести бої з російською авіацією не в умовах вимушеного ризику, а на рівних. Він наголошує, що ці винищувачі здатні стати переломним фактором у захисті українського неба за умови стабільної політичної підтримки партнерів та належної підготовки персоналу.

Варто зауважити, що літаки Rafale можуть значно посилити українські Повітряні сили, але їх експлуатація залежатиме від французьких умов обслуговування та постачання. Досвід Греції показує, що вживані Rafale можна отримати швидко, тоді як нові літаки F4 поставляють протягом багатьох років за високою ціною.

Нагадуємо, що під час навчань у Фінляндії французький винищувач Dassault Rafale у ближньому повітряному бою переміг американський F-35A Lightning II, взявши його "на мушку".