"Станем с россиянами на равных": эксперт рассказал, как истребители Rafale усилят украинскую авиацию

Украина и Франция подписали стратегическое соглашение, которое открывает возможность поставки многоцелевых истребителей Rafale, и этот шаг может существенно изменить ситуацию в воздухе и усилить способность Украины противодействовать российской авиации. О том, какую роль эти самолеты могут сыграть на фронте и когда их реально ожидать, в комментарии УНИАН рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

По словам эксперта, Rafale могут стать первым типом боевых самолетов, который позволит Украине вести воздушные бои с российской авиацией на равных. Сейчас ни один из имеющихся у нас образцов не имеет таких возможностей, а F-16, несмотря на свою эффективность в определенных тактиках, все равно уступает российским самолетам по вооружению и радиолокационным средствам.

"Те самолеты, которые мы сейчас имеем, не способны на равных вести воздушные бои. А нам надо уничтожать носителей КАБов. К сожалению, F-16 как по вооружению, так и в контексте радаров не способны на равных вступать в воздушные бои с российскими истребителями. А потребность у нас такая есть, чтобы мы не были камикадзе, жертвами, а чтобы могли их поражать, и желательно с такой же вероятностью, как и они нас", — пояснил он.

Rafale и шведские Gripen, которые Украина также может получить в будущем, по словам эксперта, имеют существенное преимущество над российскими самолетами в обнаружении целей и низкой заметности. Экранированные двигатели позволяют уменьшить эффективную поверхность отражения, благодаря чему российские радары видят такие истребители на гораздо меньшей дистанции, чем западные комплексы видят их самолеты.

"Россияне могут их видеть где-то за 150 км, а мы такой российский истребитель сможем увидеть на расстоянии до 200 км. Поэтому, если мы получим эти истребители с ракетами Meteor, тогда по возможностям радара и вооружения мы сможем уничтожать российские воздушные средства до того, как они увидят наши самолеты", — подчеркнул Романенко.

Когда истребители Rafale прибудут в Украину

Вместе с тем Романенко предупреждает, что процесс получения Rafale не будет быстрым. Компания Dassault Aviation сейчас выполняет большой экспортный заказ почти на 300 истребителей, а производственные темпы, даже в случае увеличения, остаются относительно невысокими. По его словам, реалистично ожидать появление первых Rafale в Украине не ранее чем через три года. В то же время возможна передача бывших в употреблении самолетов для первичного освоения персоналом, ведь даже машины, находящиеся на службе с 2004 года, сохраняют актуальность и боевую эффективность.

Эксперт также предостерегает, что поставки сильно зависят от внутренней ситуации во Франции и от того, кто придет к власти.

"Если во Франции придут к власти друзья Путина, то нам просто обрежут поставки всего к этим самолетам: вооружения, запасных частей, программного обеспечения. И тогда самолеты просто останутся на земле как цели для вражеских ракетных атак", — сказал он.

Что касается подготовки экипажей, минимальный срок обучения, по оценке Романенко, составляет около восьми месяцев. Пилоты, которые уже имеют опыт работы с F-16, могут сократить это время, ведь не будут нуждаться в языковой подготовке и знакомы с системами НАТО.

"Возможно, если направят учиться летчиков, которые летали на F-16, тогда время подготовки уменьшится минимально вдвое", — уточнил эксперт.

В то же время он признает, что украинская авиация сегодня превращается в своеобразный "зоопарк" — настолько разнородным становится состав типов самолетов. Это усложняет логистику, техническое обслуживание и перемещение между аэродромами, которые и так должны работать в условиях постоянной угрозы ударов. На большинстве баз просто нет специалистов, способных оперативно обслуживать все типы самолетов.

Несмотря на это, эксперт убежден: в случае получения Rafale с современным вооружением Украина впервые получит возможность вести бои с российской авиацией не в условиях вынужденного риска, а на равных. Он отмечает, что эти истребители способны стать переломным фактором в защите украинского неба при условии стабильной политической поддержки партнеров и надлежащей подготовки персонала.

Стоит заметить, что самолеты Rafale могут значительно усилить украинские Воздушные силы, но их эксплуатация будет зависеть от французских условий обслуживания и поставки. Опыт Греции показывает, что подержанные Rafale можно получить быстро, тогда как новые самолеты F4 поставляют в течение многих лет по высокой цене.

Напоминаем, что во время учений в Финляндии французский истребитель Dassault Rafale в ближнем воздушном бою победил американский F-35A Lightning II, взяв его "на мушку".