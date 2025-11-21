Самолет США ведет разведку секретных объектов РФ на фоне слухов о Третьей мировой войне

Американский разведывательный самолет Challenger описывает петли над Черным морем, следуя по траектории, которая породила предположения о том, что именно ищет Пентагон у границ России.

Самолет-разведчик США вылетел с румынской базы рано утром в пятницу, 21 ноября, и провел несколько часов, описывая короткие круги в международном воздушном пространстве, словно выслеживая что-то, сообщает Daily Mail.

Данные полета показывают, что самолет приблизился примерно на 100 км к оккупированному Россией Крыму, а затем направился на восток в сторону Сочи, пройдя по маршруту, близкому к некоторым из самых секретных военных объектов России.

Трекеры с открытым исходным кодом, такие как ADS-B Exchange, зафиксировали путь самолета, который пролетел на северными флангами Украины, у побережья Румынии и Болгарии, а также у границы Грузии.

Маршрут самолета-разведчика Challenger Фото: Скриншот

Оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, самолет Challenger создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.

Его внезапное появление, заменившее рутинное наблюдение с помощью беспилотников редкой пилотируемой миссией, породило разговоры о том, что США готовятся к новой эскалации, и момент для этого оказался самым зловещим.

На этой неделе высший генерал Польши предупредил, что Россия вступила в полномасштабную фазу подготовки к войне, заявив, что Москва закладывает основу для возможного удара по территории НАТО.

Веслав Кукула заявил, что Россия проводит кибератаки и диверсионные операции, призванные "создать благоприятные условия для агрессии на территории Польши".

Несколько часов спустя премьер-министр Дональд Туск сообщил, что железнодорожная линия между Варшавой и Люблином, одна из жизненно важных артерий, по которой Украина получала западную помощь, была взорвана в результате "беспрецедентного акта саботажа".

Кукула предупредил, что любое нападение России на Польшу немедленно приведет в действие статью 5 Устава НАТО, что приведет к коллективному ответу, который может поставить мир на грань Третьей мировой войны.

Самолет-разведчик США Challenger – что известно

Challenger — элегантный бизнес-джет, переоборудованный для военных целей, сочетает в себе гражданскую уравновешенность и смертоносное любопытство.

Этот вариант CL-600, поставленный в 2020 году и модифицированный подрядчиком Leidos, в прототипах часто именуемый ARTEMIS, может похвастаться серверными стойками и датчиками, втиснутыми в его расширенный салон, где раньше были сидения для пассажиров.

Самолет-разведчик США и его команда Фото: U.S. Army

Его турбовентиляторные двигатели работают на высоте более 12 км, уклоняясь от наземных угроз и одновременно собирая данные с расстояния в сотни миль. Самолет, оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.

Зловещие военные сигналы раздаются как раз в тот момент, когда Вашингтон разжигает политическую бурю новым масштабным мирным предложением для Украины — планом, который, по словам Киева, отдаст Москве все, чего ей не удалось добиться на поле боя.

План из 28 пунктов ошеломил украинских чиновников, которые в пятницу проснулись и увидели проект, который обяжет страну отказаться от территорий, сократить вдвое численность своих вооруженных сил и провести общенациональные выборы в течение 100 дней. Фокус писал о всех пунктах плана Трампа со всеми подробностями.

Напомним, стало известно, что российские политики и дипломаты в кулуарах считают, что Путин не согласится на мирный план Трампа.