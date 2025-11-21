Літак США веде розвідку секретних об'єктів РФ на тлі чуток про Третю світову війну

Американський розвідувальний літак Challenger описує петлі над Чорним морем, слідуючи траєкторією, яка породила припущення про те, що саме шукає Пентагон біля кордонів Росії.

Літак-розвідник США вилетів із румунської бази рано вранці в п'ятницю, 21 листопада, і провів кілька годин, описуючи короткі кола в міжнародному повітряному просторі, немов вистежуючи щось, повідомляє Daily Mail.

Дані польоту показують, що літак наблизився приблизно на 100 км до окупованого Росією Криму, а потім попрямував на схід у бік Сочі, пройшовши за маршрутом, близьким до деяких із найсекретніших військових об'єктів Росії.

Трекери з відкритим вихідним кодом, такі як ADS-B Exchange, зафіксували шлях літака, який пролетів на північними флангами України, біля узбережжя Румунії та Болгарії, а також біля кордону Грузії.

Маршрут літака-розвідника Challenger Фото: Скриншот

Оснащений потужним радаром сканування землі і секретною технологією виявлення сигналів, літак Challenger створений для перехоплення повідомлень і відстеження переміщень військ у режимі реального часу.

Його раптова поява, яка замінила рутинне спостереження за допомогою безпілотників рідкісною пілотованою місією, породила розмови про те, що США готуються до нової ескалації, і момент для цього виявився найзловіснішим.

Цього тижня вищий генерал Польщі попередив, що Росія вступила в повномасштабну фазу підготовки до війни, заявивши, що Москва закладає основу для можливого удару по території НАТО.

Вєслав Кукула заявив, що Росія проводить кібератаки і диверсійні операції, покликані "створити сприятливі умови для агресії на території Польщі".

Кілька годин по тому прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що залізничну лінію між Варшавою і Любліном, одну з життєво важливих артерій, якою Україна отримувала західну допомогу, було підірвано внаслідок "безпрецедентного акту саботажу".

Кукула попередив, що будь-який напад Росії на Польщу негайно приведе в дію статтю 5 Статуту НАТО, що призведе до колективної відповіді, яка може поставити світ на межу Третьої світової війни.

Літак-розвідник США Challenger — що відомо

Challenger — елегантний бізнес-джет, переобладнаний для військових цілей, поєднує в собі громадянську врівноваженість і смертоносну цікавість.

Цей варіант CL-600, поставлений 2020 року і модифікований підрядником Leidos, у прототипах часто іменований ARTEMIS, може похвалитися серверними стійками і датчиками, втиснутими в його розширений салон, де раніше були сидіння для пасажирів.

Літак-розвідник США та його команда Фото: U.S. Army

Його турбовентиляторні двигуни працюють на висоті понад 12 км, ухиляючись від наземних загроз і одночасно збираючи дані з відстані в сотні миль. Літак, оснащений потужним радаром сканування землі та секретною технологією виявлення сигналів, створений для перехоплення повідомлень і відстеження переміщень військ у режимі реального часу.

Зловісні військові сигнали лунають якраз у той момент, коли Вашингтон розпалює політичну бурю новою масштабною мирною пропозицією для України — планом, який, за словами Києва, віддасть Москві все, чого їй не вдалося домогтися на полі бою.

План із 28 пунктів приголомшив українських чиновників, які в п'ятницю прокинулися і побачили проєкт, який зобов'яже країну відмовитися від територій, скоротити вдвічі чисельність своїх збройних сил і провести загальнонаціональні вибори протягом 100 днів. Фокус писав про всі пункти плану Трампа з усіма подробицями.

