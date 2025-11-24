Чешская компания продавала Украине китайские дроны с наценкой в 20 раз, — СМИ

Чешская компания Reactive Drone попала в центр внимания правоохранителей из-за продажи дронов Украине по чрезвычайно завышенным ценам. Следствие обвиняет компанию и ее руководство в уклонении от уплаты налогов и выводе сотен миллионов крон за границу.

Как сообщает iRozhlas со ссылкой на расследование Radiožurnál, Reactive Drone, которая занимается поставкой беспилотных летательных аппаратов и сопутствующих аксессуаров, задолжала государству по меньшей мере 130 миллионов крон налогов. Эта задолженность возникла после того, как компания продавала украинской армии китайские дроны с огромной наценкой. По данным следствия, компания приобрела дроны примерно за 36 миллионов крон, а перепродала их Украине за 692 миллиона крон, что почти в двадцать раз превышает первоначальную стоимость.

Детективы отмечают, что сама маржа перепродажи не является преступлением, однако настораживает дальнейшее использование полученных средств. По информации правоохранителей, большую часть прибыли — около 638 миллионов крон — компания перечислила на банковские счета в Китае, избежав уплаты налога на прибыль в Чехии.

Відео дня

В связи с этим Генерального директора Reactive Drone и главного бухгалтера компании было официально обвинено в уклонении от налогообложения. Следствие установило, что руководство компании пыталось уменьшить налогооблагаемую базу с помощью фиктивных накладных на товары, которые фактически не были получены. Таким образом, компания могла значительно уменьшить налоговые выплаты государству.

Официальная штаб-квартира компании расположена в многоэтажном жилом доме в пражском районе Черный Мост. Однако это лишь виртуальный офис: жители дома не знают компанию или ее представителей, а контактные номера, которые указаны как связь с Reactive Drone, не работают.

По данным нескольких источников, в 2023 году компания продавала дроны Украине примерно в десять раз дороже закупочной цены, а в 2024 году — уже в двадцать раз дороже.

Полиция провела масштабный рейд в связи с делом, во время которого была изъята бухгалтерская документация, электронные данные и другие материальные доказательства. В сотрудничестве с Финансово-аналитическим управлением и Генеральным финансовым управлением правоохранители заблокировали на счетах компании примерно 384 миллиона крон в чешских кронах и долларах. В пресс-релизе полиции указано, что благодаря этим средствам государственные убытки могут быть возмещены в полном объеме.

Сейчас генеральный директор компании находится под стражей, его бухгалтер признала вину и также содержится под арестом. Адвокат руководителя пока не дал комментариев из-за отсутствия разрешения клиента, а Министерство обороны Украины не предоставило ответа на журналистские запросы.

Напомним, что в Польше запустят производство морских беспилотников Seawolf в рамках инвестиций норвежской компании Kongsberg, направленных на построение новой архитектуры безопасности для Балтийского моря.

Также Фокус писал, что силы обороны Украины транспортировали беспилотник DJI Mavic с подконтрольной россиянам территории с помощью универсального FPV-дрона "Королева Шершней" от украинской компании "Дикие Шершни".