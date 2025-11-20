Украинская "Королева Шершнів" эвакуировала дрон "Мавик" с вражеской территории (видео)

Силы обороны Украины транспортировали беспилотник DJI Mavic с подконтрольной россиянам территории с помощью универсального FPV-дрона "Королева Шершнів" от украинской компании "Дикі Шершні".

Кадры эвакуации "Мавика" были опубликованы в официальном Telegram-канале "Дикі Шершні".

"Королева Шершней" эвакуировала "Мавик"

На видео можно увидеть, как отечественный БПЛА кружит вокруг "Мавика", лежащего на крыше дома, опутывая его тросом. Надежно зафиксировав аппарат, "Королева Шершнів" полетела обратно на позиции.

"Еще одно доказательство ее универсальности — от поражения целей до логистики и спасения других дронов", — отметили разработчики.

Дрон "Королева Шершнів": что о нем известно

"Королева Шершнів" — это многофункциональный дрон, который может сбрасывать взрывчатку, использоваться как камикадзе, нести на себе дроны-камикадзе меньшего размера, выполнять функцию ретранслятора и дистанционного минировать логистические пути врага.

"Успех мы получили благодаря украинской электронике, которая была создана во время войны и на опыте наших FPV операторов. Сейчас дрон состоит на 65% из украинских комплектующих. Наш новый дрон получил название "Королева Шершнів" — по аналогии с иерархией семьи шершней в природе, где все строится вокруг королевы", — рассказали разработчики.

Тактико-технические характеристики "Королеви Шершнів":

оптимальная масса полезной нагрузки — 6 кг;

максимальная масса полезной нагрузки — 9 кг;

продолжительность полета — до 25 мин;

радиус работы с боекомплектом (полет с возвращением) — до 15 км;

максимальная дальность полета в одну сторону — до 20 км;

крейсерская скорость — 70-80 км/ч;

максимальная скорость — 160 км/ч;

рабочая высота полета — до 50-300 м;

максимальная высота полета — до 2000 м.

Напомним, операторы подразделения Bulava установили на "Королеву Шершнів" ручной противотанковый гранатомет Bullskipe.

Фокус также сообщал, что украинские военные оснастили "Королеву Шершнів" автоматом и применили его в бою.