Українська "Королева Шершнів" евакуювала дрон "Мавік" з ворожої території (відео)

Сили оборони України транспортували безпілотник DJI Mavic з підконтрольної росіянам території за допомогою універсального FPV-дрона "Королева Шершнів" від української компанії "Дикі Шершні".

Кадри евакуації "Мавіка" були опубліковані в офіційному Telegram-каналі "Диких Шершнів".

"Королева Шершнів" евакуювала "Мавік"

На відео можна побачити, як вітчизняний БПЛА кружляє довкола "Мавіка", що лежить на даху будинку, обплутуючи його тросом. Надійно зафіксувавши апарат, "Королева Шершнів" полетіла назад на позиції.

"Ще один доказ її універсальності — від ураження цілей до логістики та порятунку інших дронів", — зазначили розробники.

Дрон "Королева Шершнів": що про нього відомо

"Королева Шершнів" – це багатофункціональний дрон, який може скидати вибухівку, використовуватися як камікадзе, нести на собі дрони-камікадзе меншого розміру, виконувати функцію ретранслятора і дистанційного мінувати логістичні шляхи ворога.

"Успіх ми отримали завдяки українській електроніці, яка була створена під час війни і на досвіді наших FPV операторів. Наразі дрон складається на 65% з українських комплектуючих. Наш новий дрон отримав назву Королева Шершнів - за аналогією до ієрархії сім'ї шершнів у природі, де все будується навколо королеви", — розповіли розробники.

Тактико-технічні характеристики "Королеви Шершнів":

оптимальна маса корисного навантаження — 6 кг;

максимальна маса корисного навантаження — 9 кг;

тривалість польоту — до 25 хв;

радіус роботи з боєкомплектом (політ з поверненням) — до 15 км;

максимальна дальність польоту в одну сторону — до 20 км;

крейсерська швидкість — 70-80 км/год;

максимальна швидкість — 160 км/год;

робоча висота польоту — до 50-300 м;

максимальна висота польоту — до 2000 м.

Нагадаємо, оператори підрозділу Bulava встановили на "Королеву Шершнів" ручний протитанковий гранатомет Bullskipe.

Фокус також повідомляв, що українські військові оснастили "Королеву Шершнів" автоматом та застосували його в бою.